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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta Valisi Aydın Baruş görevine başladı

İHA

Isparta Valisi Aydın Baruş görevine başladı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Malatya Valiliğinden Isparta Valiliğine atanan Vali Aydın Baruş görevine başladı.
Vali Baruş’u Isparta Valiliği önünde, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Vali Yardımcısı Ali Taşkın Balaban, İlçe Kaymakamları, İlçe Belediye Başkanları, Kamu Kurum ve Kuruluş Müdürleri, Valilik Şube Müdürleri, Siyasi Parti Temsilcileri, Meslek Odaları Temsilcileri ve Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri karşıladı. Alanda bulunan polis birliğini selamlayan Vali Baruş ardından kendisini bekleyen heyetle selamlaşarak tanıştı. Daha sonra valilik makamına geçen Vali Baruş, göreve başlama yazısını imzalayarak Isparta’daki görevine başladı.
Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Baruş “Bismillah diyerek başlıyoruz, Allah hayırlı etsin inşallah. Çok değerli basın mensuplarımız 11 Mayıs 2022 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararı ile Malatya Valiliği’nden Isparta Valiliği’ne atanarak bugün itibarıyla görevime başladım. ‘Gelin gülle başlayalım atalara uyarak, baharı koklayarak girelim kelimeler ülkesine’ merhum Sezai Karakoç'un bu şiiri gibi Isparta'ya gül ile başladık, gülle devam edelim. İnşallah gülle nihayete erdirelim. Gül şehirde güllerle karşılanmak gül insanlarla muhatap olmak yeni bir heyecan benim için, çok büyük bir mutluluk. Ülkemizin çok güzel bir kentinden Doğu Anadolu'nun bir kentinden Malatya'dan Isparta'ya sonsuz selamlar getirdim. Malatya'dan sonra Isparta gibi Akdeniz ilimizin müstesna illerinden birisinde görev yapmak benim için büyük bir onur bu onuru bahşeden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a öncelikle şükranlarımı arz ediyorum" dedi.
Eğitime çok önem verdiğini ve Isparta'nın bir eğitim şehri olduğunu bildiğini söyleyen Vali Baruş şöyle devam etti:
"Bu eğitim şehrini daha ileriye götürmek için eğitim şartlarının iyileştirilmesi, öğrencilerimizin daha iyi koşullara kavuşması için elimden geleni yapacağımı söylemek istiyorum. Burada 65 bin civarında üniversite öğrencimiz var, temel eğitimde yaklaşık 81 Bin 500 öğrencimiz var, bu da gösteriyor ki Isparta eğitim şehridir. Yine Isparta'nın en önemli özelliklerinden birisi Türkiye'nin önde gelen sağlık şehri olmasıdır gerek 10 bin kişi başına düşen yatak sayısı bakımından gerek sağlık kadrosu bakımından hakikaten Isparta’mız övgüye layık bir konuma sahip. Türkiye'de yapılan yaşam memnuniyeti anketlerinde sağlık alanında Isparta hep birinci çıkıyor, bu üstünlüğünü devam ettirmesi için elimizden geleni yapacağız. Isparta'nın diğer bir özelliği, çevre güzellikleri, doğal güzellikleri bu doğal güzellikleri ve çevreyi korumak için her türlü tedbiri almaya kararlıyız. Bu çevrenin getirdiği, güzelliğin getirdiği doğal güzelliğin getirdiği turizm imkanlarının daha da artırılması için elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz. Turizm burası için çok önemli bir sektör, inşallah hem yatak kapasitesinin artması hem de ziyaretçi sayısının artması için gayret sarf edeceğiz."
Vali Baruş ardından Isparta’daki ilk toplantısını gerçekleştirerek ilçe kaymakamlarıyla bir araya geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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