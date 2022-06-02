Isparta’da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli yakalandı

Isparta’da uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan operasyonda 4 şüpheli şahıs yakalanarak, 57,71 gram sıvı halde uyuşturucu madde, çok sayıda uyuşturucu maddenin kullanılmasında faydalanılan aparat ele geçirildi.

Isparta’da uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik olarak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonda 4 şüpheli şahıs yakalandı.

Yapılan operasyonlarda yakalanan şüpheli şahıslardan toplamda 57,71 gram sıvı halde uyuşturucu madde, çok sayıda uyuşturucu maddenin kullanılmasında faydalanılan aparat ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” ve “Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak” suçlarından işlem yapılarak, 1 şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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