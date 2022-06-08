Isparta’da “Lider Çocuk Tarım Kampı” tamamlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta’da “Lider Çocuk Tarım Kampı” tamamlandı

İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının koordinasyonunda Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Lider Çocuk Tarım Kampı" etkinlikleri başarıyla tamamlandı.

Isparta’da “Lider Çocuk Tarım Kampı” tamamlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının koordinasyonunda Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Lider Çocuk Tarım Kampı" etkinlikleri başarıyla tamamlandı.
Tarım ve Orman Bakanlığınca 2014 yılından itibaren "Lider Çocuk Tarım Kampı" adı altında İlköğretim 4. sınıf öğrencilerine, doğa bilinci ve çevre farkındalığı kazandırmak, tabiatla buluşmaların sağlamak, tarladan sofraya gıda üretim teknolojileri ve gıda güvenilirliği hakkında bilgi vermek amacıyla kamp etkinlikleri düzenleniyor.
Bu çerçevede, Isparta’da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen etkinliklere Isparta Merkez Hafız İbrahim Demiralay İlkokulu 4. sınıf öğrencilerinden toplam 34 öğrenci katıldı. İlk gün İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda "Lider Çocuk Tarım Kampı" logolu pasta kesilerek etkinlikler başladı.
Kamp programının teması ''Uluslararası Geleneksel Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği'' olarak belirlendi. Bu çerçevede, öğrencilerin balıkçılık ve su ürünleri konularında ilgilerini arttırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla su ürünlerini ve su kaynaklarını tanıtmak, su ürünleri tüketiminin beslenmedeki önemi, yörelerine özgü türleri tanımaları, kaybolmakta olan türlere karşı doğa ve çevre bilincinin geliştirilmesi konularında İl Müdürlüğü personellerince eğitim verildi. Sunumların ardından Orman Bölge Müdürlüğü ziyaret edildi.
Programın öğleden sonraki bölümünde Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi ile Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Çiftçi Eğitim Merkezi gezildi. Yetkililer tarafından öğrencilere bilgi verildi.
Lider Çocuk Tarım Kampının 2. gününde öğrenciler gezilerine lokum üretim işletmesi gezisi ile başlayarak yetkililerden bilgi alındı. Ardından mantar işletmesi ve balık üretim ve işleme tesisi ziyaret edildi. SAREM'de su ürünleri tanıtıldı ve birimler gezildi. MAREM ziyaretinde ise çocuklar fesleğen dikim etkinliği gerçekleştirdiler. Kampın öğleden sonraki bölümünde elma paketleme tesisi ve ağ işletmesi ziyaret edilerek yetkililerden bilgi alındı.
Kampın son gününde ise ilk olarak gül bahçesi ziyaret edildi. Gül bahçesinde gül toplayan, gül koklayan öğrenciler doyasıya eğlendi. Daha sonra merkeze bağlı Yazısöğüt köyünde bulunan çilek bahçesine gidilerek, dalından çilek toplayan öğrencilere bahçe sahibi ve teknik personel tarafından bilgi verildi. Kampın öğleden sonraki bölümde ise öğrenciler Aşağıgökdere'de alabalık yetiştirme çiftliğinde yemek yiyerek eğlenceli vakit geçirdiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Köpeklerden kaçan Rabia'nın ölümüne neden olan sürücü 6 yıl hapis istemiyle hakim karşısında
YEREL HABERLER Köpeklerden kaçan Rabia'nın ölümüne neden olan sürücü ...
Uyuşturucu madde ticaretinden 17 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu madde ticaretinden 17 yıl hapis cezası ...
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
YEREL HABERLER Kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı Narkotik köpeği Milon'un da yardımıyla çok sayıda uyuşturucu madde bulundu
YEREL HABERLER Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı Narkotik ...
Seda Sayan, Uluslararası Gül Festivali'nde konser verdi
YEREL HABERLER Seda Sayan, Uluslararası Gül Festivali'nde konser ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.