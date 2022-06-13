Isparta’ya gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji, Isparta ve Burdur il genelinde beklenen gök gürültülü sağanak yağıştan dolayı meydana gelebilecek olumsuz durumlara karşı uyardı.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, yapılan son değerlendirmelere göre; Burdur ve Isparta il genelinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiğini duyurdu. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzlukların meydana gelebileceğine dikkat çeken yetkililer, vatandaşları dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.