Kazalara karşı Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı ile eğitim

Isparta’da trafik kazalarından kaynaklı can kayıplarının azaltılması amacıyla "Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı" ile eğitim faaliyetleri yürütülüyor.

Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı, 20212030 yılları arasında trafik kazalarından kaynaklı can kayıplarını yüzde 50 oranında azaltılmasını hedefleyen ve 2021/2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yürürlüğe giren “20212030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi” ve 20212023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı çerçevesinde hizmet veriyor.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazaları ile bu kazalar sonucunda yaşanan can kayıplarının ve yaralanmaların en aza indirilmesi çalışmaları çerçevesinde emniyet kemeri simülasyon aracı yaptırıldı ve Valilik kararı alınarak uygulamalı trafik eğitimine başlanıldı.

Bu amaçla; Isparta'dabulunan okullarda öğrenim, gören öğrencilere, sürücü/vatandaşlara ve paydaş kurumlara verilecek eğitim çerçevesinde TÜVTÜRK Muayene İstasyonu personeline, emniyet kemerinin önemini anlatmak amacıyla "Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı" ile trafik eğitimi verildi.

Isparta ilinde bulunan kasaba ve köylerde vatandaşlar ile kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personele Isparta İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından trafik eğilimi verilmesine devam edileceği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.