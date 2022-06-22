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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2 aylık hamile eşi Rabia'yı öldürüp kaçtı

DHA

2 aylık hamile eşi Rabia'yı öldürüp kaçtı


Ali ÇEVİKBAŞ/ ISPARTA, (DHA)ISPARTA'da, 2 aylık hamile Rabia Yılmaz (27), eşi Ayhan Yılmaz (42) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Olay, dün saat 23.30 sıralarında, Hızırbey Mahallesi 111'inci Cadde'deki 3 katlı apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Ayhan Yılmaz, eşi 2 aylık hamile Rabia Yılmaz'ın annesinin evine geldi. İddiaya göre, çift arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmanın ardından Ayhan Yılmaz, yanında getirdiği tabancayla Rabia Yılmaz'a ateş edip olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarıyla eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi Rabia Yılmaz ve karnındaki bebeğinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay sırasında evde bulunan ve başını sıyıran kurşun nedeniyle hafif yaralanan Rabia Yılmaz'ın annesi Ayfer Aydınlı ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Kaçan Ayhan Yılmaz'ın yakalanması için çalışma başlatıldı.
UZAKLAŞTIRMA KARARI VARMIŞ
Öte yandan Rabia Yılmaz'ın eşiyle yaşadığı sıkıntılardan dolayı 16 Haziran'da mahkemeden uzaklaştırma kararı aldığı öğrenildi. Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Rabia Yılmaz'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ
2022-06-22 13:28:56

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