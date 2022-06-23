2 aylık hamile eşini öldüren şahıs adliyeye sevk edildi

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Isparta'da 2 aylık hamile eşini tabancayla vurarak öldürdükten sonra kaçan ve polis ekiplerince yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi.

Bir süre önce ailesinin Hızırbey Mahallesi'nde yaşadığı eve yerleşen 2 aylık hamile eşi Rabia Yılmaz ile görüşmek için geçtiğimiz salı gecesi yanına giden A.Y., çıkan tartışmada silahla rastgele birden fazla ateş etmişti. Olayda mermilerin isabet ettiği Rabia Yılmaz hayatını kaybederken, annesi Ayfer Aydınlı hafif yaralanmıştı. Emniyet ekipleri, kaçan zanlıyı dün yakalayarak gözaltına almıştı. Adliyeye sevk edilen zanlı, basın mensuplarının sorularını cevapsız bıraktı.

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