2 aylık hamile Rabia'yı öldürüp, kaçan eşi yakalandı (3)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



TUTUKLANDI

Isparta'da, 2 aylık hamile eşi Rabia Yılmaz'ı tabancayla vurarak, öldürdükten sonra kaçan ve polis ekiplerince yakalanan Ayhan Yılmaz, sevk edildiği adliyede tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ

2022-06-23 18:51:56



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.