2 aylık hamile Rabia'yı öldürüp, kaçan eşi yakalandı (4)

EVE GİZLİCE GİRMİŞ
Isparta´da, Ayhan Yılmaz´ın 2 aylık hamile eşi Rabia Yılmaz'ı tabancayla vurarak, öldürmesiyle ilgili Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada Ayhan Yılmaz´ın, kayınvalidesine ait eve gizlice girerek saklandığı ve eşi ile kayınvalidesinin eve geldiklerinde saklandığı yerden çıkarak silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bazı yazılı ve görsel basın yayın kuruluşlarında yer alan kadın cinayeti başlıklı haberlere konu 21.06.2022 günü saat 23:30 sıralarında ilimiz Hızırbey Mahallesi´nde meydana gelen olayda; şüpheli A.Y.´nin kayınvalidesi olan Ayfer Aydınlı´ya ait eve gizlice girerek saklandığı, maktule Rabia Yılmaz ile annesi Ayfer Aydınlı´nın beraber eve girdikleri sırada gizlendiği yerden çıkan şüpheli A.Y´nin ateşli silahla gerçekleştirdiği saldırı sonucunda 1995 doğumlu ve 10 haftalık hamile olduğu anlaşılan Rabia Yılmaz´ın yaşamını yitirdiği, annesinin ise hafif şekilde yaralandığı, suçta kullanılan tabanca ve kovanların olay yerinden ele geçtiği, olay sonrasında kaçan şüphelinin ertesi gün yakalanarak 23/06/2022 tarihinde yapılan sorgusu sonrasında nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandığı anlaşılmaktadır. Soruşturmaya halen devam edilmektedir."DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ
2022-06-23 23:56:17
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