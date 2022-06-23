2 aylık hamile Rabia'yı öldürüp, kaçan eşi yakalandı (4)



EVE GİZLİCE GİRMİŞ

Isparta´da, Ayhan Yılmaz´ın 2 aylık hamile eşi Rabia Yılmaz'ı tabancayla vurarak, öldürmesiyle ilgili Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada Ayhan Yılmaz´ın, kayınvalidesine ait eve gizlice girerek saklandığı ve eşi ile kayınvalidesinin eve geldiklerinde saklandığı yerden çıkarak silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı yazılı ve görsel basın yayın kuruluşlarında yer alan kadın cinayeti başlıklı haberlere konu 21.06.2022 günü saat 23:30 sıralarında ilimiz Hızırbey Mahallesi´nde meydana gelen olayda; şüpheli A.Y.´nin kayınvalidesi olan Ayfer Aydınlı´ya ait eve gizlice girerek saklandığı, maktule Rabia Yılmaz ile annesi Ayfer Aydınlı´nın beraber eve girdikleri sırada gizlendiği yerden çıkan şüpheli A.Y´nin ateşli silahla gerçekleştirdiği saldırı sonucunda 1995 doğumlu ve 10 haftalık hamile olduğu anlaşılan Rabia Yılmaz´ın yaşamını yitirdiği, annesinin ise hafif şekilde yaralandığı, suçta kullanılan tabanca ve kovanların olay yerinden ele geçtiği, olay sonrasında kaçan şüphelinin ertesi gün yakalanarak 23/06/2022 tarihinde yapılan sorgusu sonrasında nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandığı anlaşılmaktadır. Soruşturmaya halen devam edilmektedir."DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ

2022-06-23 23:56:17



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.