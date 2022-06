Türkiye genelinde her geçen gün büyüyen ve sektörün lideri olan İhlas Pazarlama'nın Isparta bayisi törenle açıldı.

Isparta'da bayi açılış törenine İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz, Türkiye Ofisler Genel Direktörü Yakup Özaydın, İhlas Pazarlama Bölge Sorumlusu Kadir Çelik ve davetliler katıldı.

Yoğun ilginin olduğu açılışta konuşan İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz, Isparta’da bulunmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek, “Bugünlerde birçok mağaza ve bölge açılışında bulunduk. Bugün de Isparta’dayız. Her zaman söylediğim gibi İhlas Pazarlama, İhlas’ın Türkiye’deki bayrak taşıyıcı firmasıdır. Türkiye’nin her yerinde İhlas’ı, iyilik ve doğruluğu temsil eder. İhlas Pazarlama, İhlas’ı temsil ettiği yerlerde daha güzel, enerjisi yüksek, daha çok insana istihdam sağlayacak bölge merkezlerine ve mağazalara yatırım yapmaya devam ediyor. Türkiye’nin büyümesinin içerisinde biz de rol almak istiyoruz. 2021 yılında kadromuza 500 yeni personel kattık. Bu büyüme planlarımızla Allah izin verirse 2022 ve 2023’te geleceğe doğru emin adımlarla ilerlemek istiyoruz. Isparta’da da bu yaptığımız yatırımla Allah bizi utandırmasın, çok iyi yerlere geleceğimize inanıyoruz. Emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.