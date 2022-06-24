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Bakan Kurum: Millet Bahçelerinden 132'sinin yapımını tamamladık

DHA

Bakan Kurum: Millet Bahçelerinden 132'sinin yapımını tamamladık


Nurettin ARKANAli ÇEVİKBAŞ/ ISPARTA, (DHA)ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ülke genelinde 70 milyon metrekare büyüklüğünde 447 Millet Bahçesi projesi olduğunu belirterek, "Hamdolsun bu millet bahçelerinden 132`sinin yapımını tamamladık" dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, toplu açılış ve Karaağaç Millet Bahçesi ilk fidan dikim töreni için Isparta´ya geldi. Bakan Kurum, Süleyman Demirel Havalimanı´nda karşılandıktan sonra Keçiborlu ilçesinde yapımı devam eden TOKİ konutlarında incelemede bulundu. Bakan Kurum ardından da kent merkezine hareket etti. Cuma namazını Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Doğu Yerleşkesi´nde bulunan camide kılan Bakan Murat Kurum, buradan Çünür Mahallesi´ndeki 1000 konutluk TOKİ projesi inşaat alanında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.
Valiliği ziyaret eden Bakan Murat Kurum, burada Vali Aydın Baruş´tan kent hakkında kısa bir brifing aldıktan sonra Göl Toplantı Salonu´nda düzenlenen kurum amirleri, belediye başkanları ve milletvekillerinin katıldığı toplantıda Isparta´nın ihtiyaçları konusunda bilgi aldı. AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret ettikten sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, toplu temel atma ve Millet Bahçesi ilk fidan dikim töreninin yapılacağı Kültür Merkezi´ne geçti. Törene Isparta Valisi Aydın Baruş, TBMM Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç, AK Parti Isparta milletvekilleri Recep Özel ve Mehmet Uğur Gökgöz, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, kurum amirleri, ilçe belediye başkanları, partililer ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı sonrasında Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen kente yapılan yatırımlarla ilgili bilgiler verdi ve desteklerinden ötürü Bakan Kurum´a teşekkür etti.
'ISPARTA'YA GÜZEL HABERLERLE MÜJDELERLE GELDİK'
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Isparta´ya, güzel haberlerle, müjdelerle geldik. Bugün heyecanlıyız, coşkuluyuz. Bu meydanı dolduran kardeşlerimizle birlikte, Isparta´mızın tüm ilçe ve köylerindeki kardeşlerimizle birlikte tarihi bir güne şahitlik ediyoruz. Şehrimizin tarihine altın harflerle yazılacak, çocuklarımızın, gençlerimizin geleceğini teminat altına alacak dev eserlerimizin açılışını yapmaya, temellerini atmaya geldik. Toplam yatırım değeri 311 milyon lira olan 23 dev eserin açılışını yapacağız. Karaağaç Millet Bahçemizi de ilk fidanlarıyla buluşturacağız" dedi.
`447 MİLLET BAHÇESİ PROJESİ VAR´
Ülke genelinde 70 milyon metrekare büyüklüğünde 447 Millet Bahçesi projesi olduğunu hatırlatan Bakan Kurum, "Hamdolsun bu millet bahçelerinden 132`sinin yapımını tamamladık. Isparta´mızda ise toplam büyüklüğü 273 bin metrekare olan 5 millet Bahçesi projemiz var. Atabey Millet Bahçemizi daha önce açmış, sizlerin hizmetine sunmuştuk. Senirkent Millet Bahçemizin yapımına ara vermeden devam ediyoruz. İnşallah 2023 yılında sizlerin hizmetine sunacağız. Bugün bir başka millet bahçesi projemizi başlatıyoruz. Karaağaç Millet Bahçemizin ilk fidanlarını toprakla buluşturuyoruz. Isparta´mızın tam kalbinde 30 bin metrekare alanda kuracağımız bu Millet Bahçemizle; doğayı, tarihi ve yeşili yeniden buluşturacağız" diye konuştu.
Isparta´ya toplam 1.5 milyar liralık yatırım yapıldığına dikkat çeken Bakan Kurum şunları söyledi:
"Bugüne kadar TOKİ Başkanlığı ile Isparta´ya toplam yatırım değeri 1,5 milyar lira olan 4204 konut, 105 köy evi ile içerisinde hastane, okul, Millet Bahçesi, cami ve dükkânlardan oluşan 362 sosyal donatıyı kazandırmanın gururu içerisindeyiz. Allah´ın izniyle şimdi de toplam yatırım değeri 532 milyon lira olan 1360 konut, 2 cami, restorasyon projesi, millet bahçesi ve sosyal donatılarımızı da en hızlı şekilde sizlere armağan edeceğiz. İşte bugün bir önceki ziyaretimizde sizlere verdiğimiz bir başka sözü daha yerine getiriyoruz. Mutluluğun ve huzurun şehri Isparta´mızı, yeni konutlarına, çocuklarımızı sıcak ve güvenli yuvalarına kavuşturuyoruz. Keçiborlu´da kentsel dönüşüm projemiz kapsamında 61,6 milyon lira yatırımla tamamladığımız 167 konut, ticaret merkezi ve caminin açılışını yapıyoruz. Isparta´mıza hayırlı uğurlu olsun."
Bakan Kurum konuşmasının ardından Keçiborlu TOKİ´de hak sahibi olanları temsilen 5 hak sahibine anahtarlarını teslim etti. Daha sonra temel atma ve toplu açılış töreni gerçekleştirildi. Bakan Murat Kurum, programının devamında Isparta Belediyesi´ni ziyaret etti ve Isparta Belediyesi tarafından restorasyonu devam eden tarihi Üzüm Çarşısı´nı gezdi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Isparta Nurettin ARKANAli ÇEVİKBAŞ
2022-06-24 21:04:21

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