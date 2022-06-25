Yalvaç’a modern anaokulu projesi Anaokulunun maliyetinin 5 milyon TL’si TOBB tarafından karşılanacak

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) yaptırmak üzere harekete geçtiği anaokulu projesi, imzalanan protokolle resmiyet kazandı.

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ve yönetim kurulunun eğitime destek verme yolundaki çalışmaları devam ediyor. Daha önce “81 İl ve 81 Okul” projesini tamamlayan TOBB, “154 ilçeye 154 Okul” çerçevesinde Isparta’nın Yalvaç ilçesine de bir okul yapma kararı aldı. Bunun üzerine Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası ve Yalvaç Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan görüşmeler neticesinde; Yalvaç Kaymakamlık lojmanı ve Vali Yusuf Ziya Göksu basketbol sahası yanında bulunan Yalvaç İmam Hatip Lisesi alanının bir kısmına 6 derslik, 2 laboratuvar, oyun sahaları ve yemekhane gibi bölümlerden oluşan modern bir anaokulu yapma kararı alındı.



Protokol imzalandı

Yapılacak olan bu anaokulunun maliyetinin 5 milyon TL’sinin TOBB tarafından karşılanacağı belirtildi. 24 Haziran’da Isparta Yalvaç Kaymakamı Haluk Şimşek, Yalvaç İlçe Milli Eğitim Müdürü Necdet Erol ve Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yalçın Kurucu arasında protokol imzalanarak TOBB'un eğitim seferberliğindeki bu projesi resmiyete kavuşmuş oldu. Yapılacak olan anaokulunun kısa sürede tamamlanarak eğitime açılması bekleniyor.

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