'Polis' yalanıyla 600 bin lira dolandırdı, kaçtığı Antalya'da yakalandı



Ali ÇEVİKBAŞ/ ISPARTA, (DHA)ISPARTA'da, telefonla arayıp, kendisini 'polis' olarak tanıttığı Ü.S.'nin 600 bin lirasını dolandıran M.T., 47 güvenlik kamerasının 36 saatlik kaydı izlenerek, kaçtığı Antalya'da yakalandı. Adliyeye sevk edilen M.T., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olay, 7 Haziran'da, Kutlubey Mahallesi'nde meydana geldi. Ü.S.'yi telefonla arayan M.T., kendisini 'polis' olarak tanıtıp para istedi. Kandırdığı Ü.S.'nin adresine gelen M.T., içinde 600 bin lira olan çantayı aldıktan sonra kaçtı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Ü.S., polise başvurdu. Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

OTOBÜSLE ÖNCE ŞANLIURFA'YA SONRA ANTALYA'YA GEÇMİŞ

İş yerleri, ara sokaklar ve caddelerdeki 47 güvenlik kamerasında 36 saatlik kaydı inceleyen polis, şüpheliyi tespit etti. M.T.'nin, Kutlubey'deki Ü.S.'nin evine ara sokaklardan dolaşıp, gözlükle ve yüzünü gizleyerek geldiği, para dolu çantayı aldıktan sonra izini kaybettirmek için uzun süre ara sokaklarda gezdiği ve cami lavabosuna girip, kıyafetini değiştirdiği saptandı. Ara sokaklarda yürüyerek Isparta Otogarı'na gelip, bilet alan M.T.'nin Şanlıurfa'ya giderek birkaç gün kaldığı sonra da Antalya'nın Kumluca ilçesine geldiği tespit edildi. Polisin takibiyle M.T., Kumluca'daki adresinde yakalandı. Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kente getirilen M.T., emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ

2022-06-25 12:02:57



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.