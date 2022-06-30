Isparta'da patpat devrildi: Ramazan öldü, 3 çocuk yaralı

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Nurettin ARKAN/ ISPARTA, (DHA)ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde, tarım aracı patpatın devrildiği kazada Ramazan Gökcen (13) yaşamını yitirirken, 3 çocuk da yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında, Yalvaç'a bağlı Körküler köyü girişinde meydana geldi. E.C.U.'nun (14) kullandığı patpat, iddiaya göre, virajda kontrolden çıkarak takla attı. Kazada E.C.U. ile tarım aracındaki Ramazan Gökcen ile yaşları küçük Ramazan Şahan ve Torun Gökcen yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma, ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrası yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yalvaç Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan Ramazan Gökcen, kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta / Yalvaç Nurettin ARKAN

2022-06-30 14:00:52



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