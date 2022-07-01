Eğirdir Gölü'nün su seviyesi 12 santimetre daha düştü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eğirdir Gölü'nün su seviyesi 12 santimetre daha düştü

İHA

Eğirdir Gölü'nün su seviyesi 12 santimetre daha düştü

Türkiye’nin ikinci en büyük tatlı su gölü, doğal içme suyu havzası olmasının yanı sıra biyolojik çeşitlilik değerleri bakımından uluslararası öneme sahip olan Isparta'daki Eğirdir Gölü'nün su seviyesinde 12 santimetrelik bir düşüş yaşandı.
Eğirdir Gölü’nün su kotu bugün 915,42 metre olarak ölçümlendi. Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında gölün su kotunda 32 santimetrelik düşüş olduğu tespit edildi.

"Zor bir yıl bizi bekliyor"
Konu ile ilgili açıklama yapan Eğirdir ve Kovada Gölü Çevre Koruma Birliği (EKOBİR) Müdürü Süleyman Can, “En son 2 Haziran 2022 tarihinde yapılan ölçümden bu tarafa 12 santimetre düşüş yaşandı. Geçen yıl 27 Haziran 2021 tarihinde yapılan ölçümde 915,74 metre idi. Geçen yılla bu yıl arasında 32 santimetre düşüş farkı oluştu. Geçen yıl günlük 1 santimetre düşüş yaşanmış. Hava şartları geçen yılki yağış ve sıcaklık ortalaması ile devam ederse Eğirdir Gölü'nün su kotunun 1 Eylül 2022 tarihine kadar 915,20 metrelere düşme ihtimali bulunmaktadır. Zor bir yıl bizi beklemektedir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Isparta’da son 6 ayda 558 uyuşturucu satıcısına işlem yapıldı
YEREL HABERLER Isparta’da son 6 ayda 558 uyuşturucu satıcısına işlem ...
Isparta'da patpat devrildi: Ramazan öldü, 3 çocuk yaralı/Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Isparta'da patpat devrildi: Ramazan öldü, 3 çocuk ...
Isparta'da patpat devrildi: Ramazan öldü, 3 çocuk yaralı
YEREL HABERLER Isparta'da patpat devrildi: Ramazan öldü, 3 çocuk ...
Ayakları dışarda araba kullanan sürücüye ceza gecikmedi
YEREL HABERLER Ayakları dışarda araba kullanan sürücüye ceza ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.