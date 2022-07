Isparta'da gül hasadından 15 bin ton rekolte

Ali ÇEVİKBAŞ/ ISPARTA, (DHA)'TÜRKİYE'nin gül bahçesi' Isparta'da hasat sezonu, 50 günde sona erdi. GÜLBİRLİK Genel Müdürü Hasan Çelik, çetin geçen kış sezonu, sıcaklık artışı ve toplamadan kaynaklı yüzde 40'lara varan rekolte kaybına dikkat çekerek, bu yılki gül çiçeği rekoltesinin 15-16 bin ton olduğunu söyledi.

Isparta'da her yıl mayıs-haziran aylarında yapılan gül çiçeği hasadı sona erdi. Özelikle Keçiborlu ve Gönen bölgelerindeki bahçelerde yetiştirilen güller, sabah erken saatlerde toplanıp, fabrikalara teslim edildi. Kampanya ve hasat sezonu hakkında bilgi veren GÜLBİRLİK Genel Müdürü Çelik, bu sene 19 Mayıs'ta başlattıkları ve yaklaşık 50 gün devam eden gül çiçeği kampanyasının süresini doldurduklarını söyledi. Kampanyanın ilerleyen günlerinde sıcaklardan dolayı sıkıntı olduğunu kaydeden Çelik, bölgede gül çiçeği toplamada işçi sıkıntısı yaşandığından bahsedip, "Verim itibarıyla çok bir sıkıntı olmamasına rağmen toplamadan kaynaklanan bir sıkıntı ve çok çetin geçen bir kış sezonu (don olayı) ve 1 haftalık sıcaklıktan dolayı nereden bakarsanız yüzde 40'lara varan bir rekolte kaybından söz edebiliriz. GÜLBİRLİK olarak beklediğimiz rekolte rakamına ulaştık. İhtiyacımız olan gül çiçeğini alabilme imkanına sahip olduk" dedi.

"İklimin ve sezonun dezavantajlardan dolayı diğer paydaşlarımızda da aynı şey söz konusu olmuştur" diyen Hasan Çelik, "Biraz kayıplar söz konusuydu ama her şeye rağmen kazasız belasız bir sezon geçirdik. 2022 yılı gül çiçeği sezonunda 1516 bin ton rekolteden bahsetmiştik. Tarlada çiçek vardı ama toplama sıkıntısı ve diğer sorunları da dikkate aldığımızda belki bu rekoltede bir miktar düşüş söz konusudur. Her şeye rağmen sezon büyük bir sıkıntı yaşanmadan kapandı" diye konuştu.

SIRA PAZARLAMADA

Gül çiçeği alımlarını bitirdiklerini, pazarlama çalışmalarının başlayacağını belirten Hasan Çelik, en kısa sürede satışların gerçekleştirilip, gül çiçeği fiyatlarıyla ilgili gerekli tespitler yapıldıktan sonra ödemelerin tamamlanmış olacağını vurguladı. Bu yıl farklı yöntem uyguladıklarını da anlatan Çelik, kampanyanın ilk 15 günü içinde teslimat yapan ortaklara kilogram başına 10 TL ödeme yaptıklarını dile getirerek, "İnşallah iyi bir pazar yakalarız. Pazar şartları gülcülüğün lehine gelişirse iyi bir fiyatla bu işi bu sene noktalamayı planlıyoruz" dedi.

GÜL YAĞI FİYATINDA ARTIŞ OLACAK

Isparta'da yaklaşık 2 bin2 bin 500 kilo gül yağı üretileceğini belirten Hasan Çelik, firmaların alım kapasiteleri ve işlemeler dikkate alındığında 15 ile 20 ton arası da gül konkreti imalatının söz konusu olabileceğini belirtti. Gül yağının litre fiyatlarıyla ilgili de konuşan Çelik, "Geçmiş yıllardaki fiyatların üzerinde olacağı kesin. Piyasada nereden baksanız çok farklı ürün gruplarında fiyat artışları oldu. Gül yağları da ortalama 5 bin euro ortalamasında gitmişti. Bu yıl ise artış söz konusu olacak. Ama nerede durur, fiyat kendisini nerede konumlandırır, bunu şu aşamada söylemek biraz zor. Bu, kampanyanın bitimiyle birlikte pazarlama çalışmaları sürecinde ortaya çıkacak bir rakam. 77,5 veya 8 bin mi olur, onu bilmiyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ

2022-07-02 10:00:33



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.