8 gündür haber alamadığı kızının kaçırıldığı iddiasıyla polise başvurdu



Kemal ERBEN/EĞİRDİR (Isparta), (DHA)ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde babası ve babaannesi ile yaşayan Gözde Göcgün'den (18), 26 Haziran'dan beri haber alınamıyor. Esat Göcgün, kızının 2 kişi tarafından kaçırıldığı iddiasıyla polise başvurdu.

Eğirdir'in Sanayi Mahallesinde oturan Esat Göcgün, kızı Gözde'den 26 Haziran'dan bu yana haber alamadığını belirterek, İlçe Emniyet Müdürlüğü´ne kayıp başvurusunda bulundu. Esat Göcgün, kızının kaçırıldığını ileri sürdü. Kızının Ramazan Bayramı'nın birinci günü de ortadan kaybolduğunu, bir hafta sonra geri döndüğünü anlatan Esat Göcgün, "Ayın 26'sında saat 10.3011.00 arası kızımı evin yanından kaçıran şahıslar elini kolunu sallayarak geziyor. Benim kızım halen kayıp, ses seda yok. Şimdiye kadar sosyal medyadan cevap verirdi. Kızımı kaçıran Ö.D. ile R.B.'nin adalet karşısına çıkarılmasını, kızımın bulunarak devlet koruması altına alınmasını istiyorum. Daha önce de kızım kaçırıldı. Götüren şahısların hepsinden şikayetçi oldum. Kızım şikayetçi olmadığı için 'Bir şey yapamıyoruz' diyorlar. 2 oğlum var, ağabeyleri ikisi de cezaevinde şu anda. Ben annemle ve kızımla aynı evde yaşıyorum. Kızıma musallat olan bu şahısların adalet önünde hesap vermesini istiyorum" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta / Eğirdir Kemal ERBEN

2022-07-04 12:26:12



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