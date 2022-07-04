14’üncü kez evden kaçtı, polis çalışma başlattı

Kopenhag'da saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde babası ve babaannesi ile yaşayan Gözde Göcgün'den (17) 26 Haziran'dan beri haber alınamıyor. Gözde Göcgün’ün daha önce de 14 kez evden kaçtığı ve geri döndüğü öğrenildi.

Baba Esat Göcgün, kızının 2 kişi tarafından kaçırıldığı iddiasıyla polise başvurdu. Eğirdir İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Isparta Emniyet Müdürlüğü, babanın müracaatının ardından genç kızı bulmak için çalışma başlattı.

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