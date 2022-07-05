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Konya’dan Isparta istikametine gitmekte olan gübre yüklü kamyon yan yattı sürücü hafif yaralandı.

Kaza, Eğirdir Miskinler rampasında bu sabah saat 07.15 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Yasin K. yönetimindeki 80 PB 450 plakalı kamyon Miskinler rampası 1. U Virajında direksiyon hakimiyetini kaybedip devrildi. Kazada hafif yaralanan araç sürücüsü Yasin K.’nın sağlık durumunun iyi olduğu ve ayakta tedavi edildiği öğrenildi.

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