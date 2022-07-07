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Motosikletin çarptığı çift yaşamını yitirdi

DHA

Motosikletin çarptığı çift yaşamını yitirdi


Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)ISPARTA'da yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet ve Kıymet Saraç çifti motosikletin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.Kaza, saat 20.00 sıralarında İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. A.B.Ö.'nün kullandığı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen Mehmet ve Kıymet Saraç çiftine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yayalar savrulurken, devrilen motosiklet ve sürücüsü ise sürüklendi. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mehmet ve Kıymet Saraç çiftinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralı motosiklet sürücüsü ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yapılan incelemenin ardından çiftin cenazesi otopsi için Isparta Şehir Hastanesi morguna götürülürken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
 DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ
2022-07-07 02:31:01

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