Karı- kocanın öldüğü kaza kamerada



Ali ÇEVİKBAŞ/ ISPARTA, (DHA)ISPARTA'da, Mehmet ve Kıymet Saraç çiftinin yolun karşısına geçmeye çalışırken, motosikletin çarpması sonucu yaşamını yitirdiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. A.B.Ö.'nün kullandığı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen Mehmet ve Kıymet Saraç çiftine çarptı. Çarpmanın etkisiyle çift savrulurken, devrilen motosiklet ve sürücüsü ise sürüklendi. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mehmet ve Kıymet Saraç çiftinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı motosiklet sürücüsü ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından çiftin cenazesi otopsi için Isparta Şehir Hastanesi morguna götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yolun karşısına geçmeye çalışan çifte motosikletin çarpması ve ardından da yola savrulmaları yer aldı.

Öte yandan, kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Mehmet ve Kıymet Saraç çiftinin cenazesinin ise yakınları tarafından alınarak Eğirdir ilçesine bağlı Yuvalı köyünde defnedildiği belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ

2022-07-07 23:12:44



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.