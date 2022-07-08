Kalp krizinden korkup 60 kilo vermişti; kalp krizinden öldü



Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)ISPARTA Yalvaç Devlet Hastanesi'nde ambulans şoförü olarak çalışan İsa Özcan (56), dün görevi başında kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi. İsa Özcan, 6 yıl önce kalp krizinden korktuğu için diyetle 60 kilo verip, 136 kilodan 76 kiloya düşmüştü.

Yalvaç Devlet Hastanesi'nde ambulans şoförü İsa Özcan, dün Isparta merkeze hasta nakli yaparken Eğirdir ilçesine geldiğinde direksiyon başında fenalaştı. Ambulansı yol kenarına çeken Özcan, merkeze çağrıda bulunup, durumunun iyi olmadığını bildirdi. Bunun üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan İsa Özcan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İsa Özcan'ın ambulansta götürdüğü hasta ise başka bir ambulansa alınarak, hastaneye sevk edildi. Özcan'ın cenazesinin Akbaba köyünde son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

DHA'YA KONUŞMUŞTU

İsa Özcan, yaklaşık 6 yıl önce Demirören Haber Ajansı'na (DHA) aşırı kiloları nedeniyle kalp krizi riski korkusu yaşadığını ve diyetle 136 kilodan 76 kiloya düştüğünü anlatmıştı. Özcan röportajında, "Şimdi görenler beni tanımakta güçlük çekiyor. Artık mağazalarda battal beden kıyafet aramak zorunda değilim" demişti. Kendini bildiğinden beri hep kilolu olduğunu belirten İsa Özcan, yaşadıklarını şöyle anlatmıştı:

"Gençken kilonla barışık olabiliyorsun belki ama yaş ilerledikçe zararını görüyorsun. Hastanedeki yemek salonumuz 5'inci katta. Asansör bozuk olduğu zaman o merdivenleri çıkamıyordum. O kadar ki insan bazen eğilip ayakkabısını bağlayamıyor. Bacak bacak üstüne atıp oturmayı bile özledim. O kadar kilo almıştım ki bunları yapmama hep engeldi. Tedavi maksatlı kardiyoloji uzmanımıza göründüğümde bana 'ölürsün' demesi bu işi tetikledi."

Özcan'ın, dün kalp krizi geçirip hayatını kaybetmesi, ailesi ve meslektaşlarını üzdü. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ

2022-07-08 15:45:40



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