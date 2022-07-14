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Traktör 50 metrelik yamaçtan yuvalandı, dede ağır yaralandı, torun hayatını kaybetti Tarla dönüşünde yamaçtan aşağı yuvarlanan traktördeki 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İHA

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde dedesiyle birlikte köye giden 14 yaşındaki genç, traktörün yamaçtan aşağı yuvarlanması sonucu hayatını kaybetti.

Traktör 50 metrelik yamaçtan yuvalandı, dede ağır yaralandı, torun hayatını kaybetti Tarla dönüşünde yamaçtan aşağı yuvarlanan traktördeki 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde dedesiyle birlikte köye giden 14 yaşındaki genç, traktörün yamaçtan aşağı yuvarlanması sonucu hayatını kaybetti.
Olay, 13 Temmuz’da saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dede Ramazan Ulu (67) ve dedesiyle aynı adı taşıyan torunu Ramazan Ulu (14) traktör ile tarlada çalıştıktan sonra Yalvaç ilçesine bağlı Bağlarbaşı köyüne dönmek için yola çıktı. Dede Ramazan Ulu idaresindeki traktör tek çam mevkiinde yolun dik, eğimli ve toprak yapısının zayıflığından dolayı virajı döndükten sonra yoldan çıkarak, yaklaşık 50 metrelik yamaçtan aşağı yuvarlandı. Bağlarbaşı köyünden yamaçtaki kazayı gören köy sakinleri olay yerine giderek 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

Ağır yaralanan 14 yaşındaki genç hayatını kaybetti
İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralı dede ve torunu Yalvaç Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazada ağır yaralı olan torun Ramazan Ulu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hafif yaralı olan dede Ramazan Ulu ambulans ile Isparta Şehir Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden Ramazan Ulu’nun Isparta'da yatılı olarak okuduğu öğrenildi.
Yalvaç Cumhuriyet Savcılığı olay ile ilgili detaylı inceleme yapılması için talimat verdi.

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