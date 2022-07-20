Isparta’da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

Isparta’da üç ikamete yapılan baskında 14 şahıs yakalanırken, uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şahıslardan 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik olarak Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda il merkezindeki 3 ikamette operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheli 14 şahıs yakalanırken, 3,76 gram uyarıcı nitelikli madde, 16,2 gram halüsinojen nitelikli madde, 1 tablet sentetik ecza, 4 adet ruhsatsız tabanca ve 60 adet fişek, 1 adet hassas terazi, çok sayıda uyuşturucu kullanımında faydalanılan aparat ele geçirildi. “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” ve “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak” suçlarından işlem yapılan şüphelilerden 1'ine adli kontrol tedbiri uygulanırken, 2 şüpheli ise çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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