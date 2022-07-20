Isparta'da 100 bin TL değerindeki altınların bulunduğu kasayı çalan 5 şüpheli tutuklandı Polis ekipleri 86 saatlik görüntü izleyerek hırsızları tespit etti Üç ayrı adreste düzenlenen operasyonla 5 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Isparta’da bir daireden, içerisinde yaklaşık 100 bin TL değerinde altın bulunan kasayı çalan 5 kişi, polis ekiplerince tespit edilerek yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre olay, 3 Temmuz’da Bahçelievler Mahallesi’nde bir apartmanın 3’üncü katında meydana geldi. Dairelerden birinden yaklaşık 100 bin TL değerinde altının bulunduğu şifreli elektronik çelik kasa çalındı. Meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili olarak; Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, 16 ayrı kameradan elde edilen 86 saatlik görüntü incelendi. İnceleme sonucunda olayın failleri olarak tespit edilen A.S., C.K., N.D., H.K. ve G.T. isimli şüpheli şahıslar 8 Temmuz’da sabah saatlerinde üç ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde yakalandı. 9 Temmuz’da işlemleri tamamlanarak adli makamlara sevk edilen 5 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.