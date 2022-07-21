Yüzme kursuna 700 öğrenci kayıt yaptırdı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından inşa edilen yarı olimpik yüzme havuzunda yapılacak yüzme kursuna yaklaşık 700 öğrenci kayıt yaptırdı.

Eğirdir’in ilk kapalı yüzme havuzu olma özelliğini taşıyan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Tesisi hizmete açıldı. Eğirdir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından çocukların ve gençlerin sporla tanışması amacıyla geleneksel hale getirilen Yaz Spor Okulları bu yıl “Eğirdir’de Yaza Hareketli Giriyoruz” temasıyla gerçekleşiyor.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Gençlik Merkezi bünyesindeki eğitmenler ve antrenörler eşliğinde ücretsiz açılan; yüzme, futbol, optimist, lazer, kano, bisiklet, okçuluk, geleneksel okçuluk, basketbol, voleybol, jimnastik, taekwondo, judo, karate, Kick boks, Keman, bağlama, gitar, akıl ve zeka oyunları yoğun ilgi görüyor. 17 farklı branşta yoğun ilgi gören Yaz Spor Okullarına 515 yaş gurubunda yaklaşık bin 500 öğrenci kayıt yaptırdı.

Eğirdirli çocukların büyük bir heyecanla beklediği yüzme kursuna yaklaşık 700 öğrenci kayıt yaptırdı. Öğrenciler 8 antrenör ve 2 asistan eşliğinde yüzme tekniklerini öğreniyorlar.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün Eğirdir Belediyesi işbirliği ile açtığı yaz spor okullarını Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik ve Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök ziyaret etti. Kaymakam Çelik ve Başkan Gök, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hakan Çelebioğlu’ndan çalışmalarla ilgili bilgi aldılar.

4 Temmuz’da açılan yaz spor kursları 6 Eylül'de tarihinde sona erecek.

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