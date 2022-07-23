Isparta 32 Spor'da yeni yönetim görev dağılımını yaptı

Temmuz zammı ile polis maaşları belli oldu!

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Türkiye 2. Ligi Beyaz Grupta mücadele edecek olan Isparta 32 Spor’da yapılan ilk toplantı sonrasında görev dağılımını gerçekleştirdi.Süleyman Kabalak Başkanlığındaki yönetim görev dağılımını şu şekilde oldu:

Başkan Yardımcıları: Osman Şahlan, Ozan Gezer, Gültekin Özdemir, Asbaşkan Nuri Top. Profesyonel Futbol Şube Sorumluları:

Emin Ursavaş, Hüseyin Kartal, Ender Kızıltan, Mustafa Fışkınçiçek. Altyapı Sorumluları: Süleyman Dağlı, Mustafa Fışkınçiçek

Genel Kaptan Atakan Turan, Serkan Demirsöken.Taraftardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri: Soner Köse Hasan Hüseyin Bilgiç. Store Sorumlusu: Burak Sinan Uğur. ARGE Sorumlusu: Burak Akpınar, Serkan Başpınar. Mali İşler :Osman Şahlan, Süleyman Dağlı, Ahmet Süzen. Basın Sözcüsü: Gökhan Büyükleblebi , Serkan Başpınar ve Tesislerden Sorumlu Yönetici Ahmet İlter.

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