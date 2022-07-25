Isparta 32 Spor, Yusuf Şimşek ile anlaştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta 32 Spor, Yusuf Şimşek ile anlaştı

DHA

Isparta 32 Spor, Yusuf Şimşek ile anlaştı


Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA) ISPARTA 32 Spor, teknik direktörlük görevine Yusuf Şimşek'i getirdi. Yusuf Şimşek, "Yeni yönetimle beraber Isparta 32 Spor'un başarısı için çaba sarf edeceğiz" dedi.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Isparta 32 Spor'da yeni yönetim oluşmasının hemen ardından teknik direktör ile anlaşma masasına oturuldu. Uzun yıllar santrfor olarak Süper Lig'de top koşturan ve jübilesinin ardından teknik direktör Mustafa Denizli'nin yardımcısı olarak antrenörlük de yapan Yusuf Şimşek ile anlaşma sağlandı. İmza töreni için Kulüp Başkanı Süleyman Kabalak, yönetim kurulu üyeleri ve teknik adamın yardımcıları, kulüp binasında bir araya geldi. Kulüp Başkanı Süleyman Kabalak, Isparta 32 Spor olarak iyi yerlere gelmeyi hedeflediklerini, bu nedenle Yusuf Şimşek ile anlaşma sağlayarak takımı emin ellere teslim ettiklerini kaydederek hayırlı olmasını temenni etti.
'İŞİMİZ ZOR AMA ÇALIŞACAĞIZ'
Isparta 32 Spor'un yeni teknik patronu Yusuf Şimşek, Isparta 32 Spor'da olmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Ben Isparta'ya yabancı değilim. Eşim Yalvaçlı ve sık sık Isparta'ya gelen biri olarak burada görev yapmaktan mutluyum. İşimizin hayli zor olduğunu biliyorum ama biz çok çalışarak bu zorlukların üstesinden geleceğiz. Yeni yönetimle beraber Isparta 32 Spor'un başarısı için çaba sarf edeceğiz. Transfer sezonu başlayalı epey süre geçti. Biz de hemen çalışmalara başlayıp gerek üst liglerden gerek alt liglerden birçok futbolcu arkadaşımızla transfer görüşmelerine başlayıp iyi bir kadro oluşturmayı hedefliyoruz" dedi.
Karşılıklı imzaların atılmasının ardından maçların oynanacağı Atatürk Stadı'nda toplanan bir grup taraftarı da selamlayan teknik direktör Yusuf Şimşek tezahüratlarla karşılandı. Yeni yönetim kurulu üyeleri ile gazetecilere poz veren Şimşek, daha sonra yardımcıları ile kulübün sosyal tesislerinde incelemelerde bulundu.
202223 futbol sezonunda Yusuf Şimşek'e İbrahim Kubilay Türkay, Yaşar Işık, Engin Çatır ve kaleci antrenörü Seyit Dinçdemir eşlik edecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Kulüp başkanının kısa konuşması
Yusuf Şimşek7in açıklaması
İmza töreniDHA-Spor Türkiye-Isparta Nurettin ARKAN
2022-07-25 16:19:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Isparta 32 Spor’da Yusuf Şimşek dönemi
YEREL HABERLER Isparta 32 Spor’da Yusuf Şimşek dönemi
Isparta 32 Spor, Yusuf Şimşek ile prensipte anlaştı
YEREL HABERLER Isparta 32 Spor, Yusuf Şimşek ile prensipte anlaştı
Isparta 32 Spor'da yeni yönetim görev dağılımını yaptı
YEREL HABERLER Isparta 32 Spor'da yeni yönetim görev dağılımını ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.