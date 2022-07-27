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Isparta’da Uzman Eller Projelerine 35 başvuru Isparta İl Tarım ve Orman Müdürü Eyup Adıgüzel: “Toplam 24 projeye 2,4 milyon TL karşılıksız hibe verilecek”

İHA

Isparta İl Tarım ve Orman Müdürü Eyup Adıgüzel, "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projeleri" çerçevesinde il çapında 35 başvuru alındığını, başvuru sahiplerinden 24'ü ile hibe sözleşmesi imzalandığını duyurdu.

Isparta’da Uzman Eller Projelerine 35 başvuru Isparta İl Tarım ve Orman Müdürü Eyup Adıgüzel: “Toplam 24 projeye 2,4 milyon TL karşılıksız hibe verilecek”

Isparta İl Tarım ve Orman Müdürü Eyup Adıgüzel, “Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projeleri” çerçevesinde il çapında 35 başvuru alındığını, başvuru sahiplerinden 24’ü ile hibe sözleşmesi imzalandığını duyurdu.
Kırsal Kalkınma Destekleri çerçevesinde, Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projeleri, 20222024 yıllarında tüm illerde uygulanmaya başlandı. Proje ile nüfusu yirmi binden az olan yerleşim birimlerinde kırsal alanda yaşayan/yaşamayı taahhüt eden; meslek yüksekokulları ile üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren bölümlerinden mezun olanların başvurduğu projelere hibe imkanı tanınıyor.

“8 hayvancılık projesi ödeme aşamasına gelmiştir”
Isparta İl Tarım ve Orman Müdürü Eyup Adıgüzel, Isparta’da 2022 yılı çağrı döneminde 35 başvuru alındığını, başvuru sahiplerinden 24 kişi ile hibe sözleşmesi imzalandığını belirtti. Projelerin içeriğini açıklayan Müdür Adıgüzel, “24 projeden 15 proje büyükbaş hayvancılık, 6 proje küçükbaş hayvancılık, 3 proje de bitkisel üretim projesidir. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile proje sahipleri arasında hibe sözleşmeleri 31 Mayıs 2022 tarihinde imzalanmıştır. Bu tarihten itibaren 60 günlük proje uygulama süreci başlamıştır. İmza sürecinden itibaren hayvan alımını tamamlayan 6 büyükbaş hayvan yetiştiriciliği projesi ile 2 küçükbaş hayvan yetiştiriciliği projesi olmak üzere 8 hayvancılık projesi ödeme aşamasına gelmiştir” dedi.

2,4 milyon TL karşılıksız hibe
Toplam 24 projeye 2,4 milyon TL karşılıksız hibe verileceğini kaydeden Müdür Adıgüzel, “Henüz tamamlanmamış olan Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projeleri'nin ise uygulama süreçleri devam etmektedir. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü üreten, yetiştiren, ekonomiye katkı sağlayacak faaliyetlerde bulunan üreticilere her zaman destek olmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.

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