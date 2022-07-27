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Piyasa değeri yaklaşık 200 bin TL olan hayvanlar üç günde bulundu Yalvaç'ta çalınan 48 küçükbaş hayvan jandarma tarafından sahibine teslim edildi

İHA

Piyasa değeri yaklaşık 200 bin TL olan hayvanlar üç günde bulundu Yalvaç'ta çalınan 48 küçükbaş hayvan jandarma tarafından sahibine teslim edildi

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde ağıldan çalınan ve piyasa değeri yaklaşık 200 bin TL olan 48 küçükbaş hayvan, jandarma ekipleri ve köy muhtarının arama çalışması sonucunda bulunarak sahibine teslim edildi.
Olay 23 Temmuz’da ilçeye 19 kilometre mesafedeki Sağır köyünde sabaha karşı meydana geldi. Ergün Çelik adlı şahıs, 48 küçükbaş hayvanının evinin ağılından çalındığı ihbarında bulundu. İhbarı alan Yalvaç İlçe jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Asayiş Timleri ivedilikle ihbarın yapıldığı Sağır köyüne intikal ederek Ergün Çelik'e ait evinin ve ağılını inceledi. İncelemenin ardından, bölgede 3 ekip halinde, Köy Muhtarı Aydın Karaca'nın da desteği ile geniş çaplı arama tarama yapıldı.

Üç günde tüm hayvanlar bulundu
Bir günlük arama sonucunda 24 Temmuz’da Sağır köyünün güney kesimindeki Çeşmecik mevkiinde 40 adet küçükbaş hayvana ulaşıldı. Devam eden aramada 25 Temmuz’da 3 adet küçükbaş daha bulunurken, kalan 5 hayvan ise 26 Temmuz’da köyün kuzey yönünde bulunarak sürünün sahibi Ergün Çelik'e teslim edildi.

Piyasa değeri yaklaşık 200 bin TL
Yaklaşık piyasa değeri 200 bin TL olan 48 küçük baş hayvanı kendisine teslim edilen sürü sahibi Ergün Çelik ve ailesi, Köy Muhtarı Aydın Karaca ve Yalvaç İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teşekkür etti.
Jandarma ekiplerinin, sürüyü çalan ve kaçan şahısları yakalamak üzere çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

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