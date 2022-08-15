Isparta'da doğa yürüyüşüne çıkanlardan 1'i öldü, 3'ü kurtarılmayı bekliyor

Ali ÇEVİKBAŞ/ ISPARTA, (DHA)ISPARTA'da, dün doğa yürüyüşüne çıkan 4 kişiden 1'i dereden geçmeye çalışırken boğulurken, 3 kişi ise mahsur kaldıkları yerden kurtarılmayı bekliyor.
Isparta'da 4 kişi, dün saat 09.00 sıralarında araçla geldikleri Sütçüler ilçesi Yeşildere köyü bölgesinde bulunan Hidroelektrik Santralinin bulunduğu yerden Yazılı Kanyon istikametinde doğa yürüyüşüne çıktı. Daha sonra kendilerinden haber alınamayan 4 kişi için yapılan ihbar üzerine bölgeye AFAD ve Jandarma Arama ve Kurtarma Timi sevk edilerek, aramakurtarma çalışması başlatıldı. Yapılan aramalar sonucunda, bugün saat 18.00 sıralarında kayıp M.K.'nın dereden geçmeye çalışırken suda boğularak hayatını kaybettiği, diğer 3 kişinin ise Yeşildere köyü Çürük mevkisinde bulundukları tespit edildi. Ekipler, hayatını kaybeden M.K.'nın cansız bedeni ve mahsur kalan 3 kişiyi kaldıkları sarp ve kayalık alandan çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ
2022-08-15 21:46:17
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