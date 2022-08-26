Park halindeki otomobilin kundaklanması kamerada

Ali ÇEVİKBAŞ/ ISPARTA, (DHA)ISPARTA'da, park halindeki otomobilin kundaklanma anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüyü inceleyen polisin gözaltına aldığı 3 şüpheli, tutuklandı.
Olay, 11 Ağustos günü saat 05.00 sıralarında Modern Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki otomobilin yanına yaklaşan motosikletteki 2 şüpheli, üzerine akaryakıt döktükleri aracı ateşe verdi. Otomobil alev alırken, şüpheliler hızla uzaklaştı. Görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Otomobilin arka bölümünde hasar oluştu.
3 KİŞİ YAKALANDI
Olay sonrası güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliğini tespit etti. Operasyonla aracı kundaklayan S.T. ve O.K. ile azmettirici olduğu iddia edilen M.B. gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Otomobilin ateşe verilme anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Otomobilin yanına gelen motosikletteki 2 şüphelinin, aracı ateşe verip, hızla uzaklaştığı görüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ
2022-08-26 17:46:29
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