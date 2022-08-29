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Zafer haftasında tenis ve basketbol şöleni

DHA

Zafer haftasında tenis ve basketbol şöleni


 Teniste şampiyonlar belli oldu
3x3 basketbol AVM'de düzenlendi
Sezer AFŞAR Ata SELÇUK / İSTANBUL, (DHA) Bakırköy'de Zafer Bayramı kapsamında gerçekleştirilen birçok spor etkinliği ile vatandaşlar keyifli ve eğlenceli dakikalar yaşadı.
Bakırköy Tenis Kulübü'nün düzenlediği 30 Ağustos Zafer Kupası'na sporserverler büyük ilgi gösterirken turnuva heyecanlı finallerle sona erdi. 350 sporcunun katılımıyla farklı yaş kategorilerinde düzenlenen turnuvanın son gününde gerçekleştirilen ödül töreni ile kazananlara kupaları takdim edildi. Bakırköy Tenis Kulübü ayrıca gerçekleştirdiği bu turnuva ile anlamlı bir sosyal sorumluluk projesini de tamamladı. 100 engelli vatandaşa 100 tekerlekli sandalyenin hediye edildiği turnuva sonucunda yapılan kapanış törenine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ayrıca etkinlikler kapsamında çocuklar ve ailelerinin daha keyifli vakit geçirmesi için başta penaltı atışı olmak üzere birçok eğlenceli etkinlik de düzenlendi. Ödül töreni öncesinde açıklamalarda bulunan Bakırköy Tenis Kulübü Başkanı Onur Ateş, tüm sporculara katılımlarından dolayı teşekkür ettiğini belirterek, "Çocuklarımızın ve ailelerinin spora bu kadar destek ve önem vermesi bizi çok mutlu ediyor. Zafer Bayramı'nda böyle bir organizasyonu gerçekleştirmekten çok keyif alıyoruz" ifadelerini kullandı.
ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE 3X3 BASKETBOL HEYECANI
"Zaferden Barışa" konusuyla Bakırköy'deki bir alışveriş merkezinin içerisine kurulan basketbol sahasında 3x3 basketbol heyecanı yaşandı. Bakırköy Belediyesi'nin destekleriyle 32 takımın katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda ayrıca üçlük yarışması da gerçekleştirildi. Katılımın yoğun olduğu organizasyona alışveriş merkezinde bulunan seyirciler de büyük ilgi gösterdi. Organizasyonu düzenleyen Sporting Work kurucusu Faik Ersoy, "Belki de ilk defa bir alışveriş merkezi içerisinde gençlerin spor yapabileceği bir alan oluşturuldu. Gençler de çok memnunlar. Burada olması oyuncuları da ayrı bir motive ediyor" diye konuştu. Katılım gösteren sporcular da organizasyonun çok iyi olduğunu ve büyük keyif aldıklarını belirtti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Etkinliklerden detaylar
Ödül töreninden detaylar
AçıklamalarDHA-Spor Türkiye-Isparta Sezer AFŞAR Ata SELÇUK
2022-08-29 12:20:20

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