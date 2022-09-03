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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çay bahçesindeki yangında kundaklama şüphesi

DHA

Çay bahçesindeki yangında kundaklama şüphesi


Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA)ISPARTA'da çay bahçesindeki iş yerinde çıkan yangında kundaklama şüphesiyle gözaltına alınan T.Ç. adlı kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sütçüler ilçesinde mülkiyeti Sütçüler Belediyesi'ne ait çay bahçesindeki iş yerinin 2'nci katında dün saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Yangında iş yerindeki oturma gruplarıyla kapı ve pencere zarar gördü. Yangının çıkış nedenini inceleyen itfaiye ve polis, kundaklama şüphesi üzerine araştırma yaptı. Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, yangından kısa süre önce binaya giren kadını fark etti.
MİNİBÜSÜ DE YAKMAYA ÇALIŞTIĞI İDDİASI
Kamera kayıtlarındaki kadının bulunması için arama yapan polis Sütçüler'den Güldallı köyüne yolcu taşımacılığı yapan minibüs şoförünün ihbarını değerlendirdi. Minibüsçü polise köyden ilçe merkezine gelen T.Ç. isimli kadının 'Minibüsün arkasından duman geliyor' sözleri üzerine yaptıkları kontrolde arka sıradaki koltukların yakılmaya çalışıldığını belirlediklerini anlattı. Minibüsçü polise T.Ç.'den şüphelendiklerini ifade etti.
ALIŞVERİŞ YAPARKEN YAKALANDI
Polis, T.Ç.'nin daha önce de köyünde başkalarına ait ekini yakıp zarar verdiğini öğrendi. Ekipler, ilçe pazarına alışverişe gelen T.Ç.'yi yakaladı. Gözaltına alınan T.Ç., emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddetti. Savcılık tarafından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen T.Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Nurettin ARKAN
2022-09-03 11:27:00

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