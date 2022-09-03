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Hırsız kendi çalışanı çıktı; 'Garip diye yanıma aldım, dükkanı bu hale getirdi' dedi

DHA

Hırsız kendi çalışanı çıktı; 'Garip diye yanıma aldım, dükkanı bu hale getirdi' dedi


Kemal ERBEN/ISPARTA, (DHA)ISPARTA'da işlettiği çay ocağına hırsız giren Halis Karabulut (51), güvenlik kamerası kayıtlarını izlediğinde şüphelilerden birinin kendi çalışanı olduğunu gördü. Karabulut, "Ben garip diye çocuğu çalıştırmak için aldım. Apart tuttum, kıyafetler, cep telefonu aldım. 50 bin lira değerindeki makine ve ekipmanları kamyonete yükleyip götürdü" dedi.
Pirimehmet Mahallesi'nde, iş hanında çay ocağı işleten Halis Karabulut, 29 Ağustos sabahı geldiği iş yerinin soyulduğunu görüp polise haber verdi. İhbar sonrası adrese gelen polis, Karabulut'un ifadesine başvurdu, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İncelemede, 1 gün önce, saat 21.30 sıralarında iş yerine gelen 1'i kadın 3 kişinin, çay ocağındaki malzemeleri kamyonete yükleyip götürdüğü belirlendi. Halis Karabulut, şüphelilerden birinin yanında çalışan C.Ö.K. olduğunu tespit etti. Bir şüphelinin de nakliye işi yaptığını değerlendiren polis, olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.
'GARİP DİYE YANIMA ALDIM'
Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan Halis Karabulut, kamera görüntülerinde şüphelilerden birinin kendi çalışanı olduğunu görünce şoke olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Sakın ola bu zamanda kimseye güvenmeyin. Ben garip diye çocuğu aldım işe, çalıştırmak için. Apart tuttum, kıyafetler, cep telefonu aldım ama en sonunda dükkanı bu hale getirdi. Pazar akşamı dükkandaki 50 bin lira değerindeki makine, ekipmanları yanındaki 1 kadın, 1 erkek arkadaşıyla kamyonete yükleyip götürdüler. İnternetten verdiğim iş ilanına başvuru yaptı. Görüştüğümde sokakta kaldığını, kimsesi olmadığını, annesini yeni kaybettiğini, Sivas'tan yeni geldiğini, cezaevinden yeni çıktığını, bir şans verilmesini istediğini söyledi. 'Tamam, gel beraber çalışalım' dedim. 3 gün sonra 1 kavgaya karışmış, sakatlanmış ama bana bisiklet kazası geçirdiğini söyledi. Ben bunu yatırdım, kendi ellerimle çorbalar yaptım, kıyafetler aldım. İyileştiğinde beraber çalışacaktık ama pazar akşamı arkadaşını çağırıp, buradaki bütün eşyayı kamyonete yükleyip, kaçıp, gittiler. Isparta'nın her yerinde mobese kamerası var ama çaldıkları kamyonetin plakasını dahi tespit edemedik."
'BİR ÇAY KAŞIĞI DAHİ BIRAKMAMIŞ'
C.Ö.K. ve beraberindeki şüphelilerin iş yerinde ne var ne yok hepsini götürdüğünü anlatan Halis Karabulut, "Tost makinesi, sanayi tipi bulaşık makinesi, çay makinesi, 15 telsiz, buzdolabı her şeyi götürdü. Bir çay kaşığı dahi bırakmamış. Adam silme sıyırmış götürmüş. Nasıl vicdan anlamıyorum? Esnafımız da bu çocuğu garip diye biliyordu. Herkes yardım etti. Bütün herkes bunu sahiplendi ama bu çocuk bunu yaptı bize. Bu zamanda kimseye güvenmeyin, bu zaman o zaman değil. Herkes iyi insan değil" diye konuştu.
'BÖYLE BİR ŞEY YAPACAĞINI SANMIYORDUM'
Karabulut'un iş hanından komşusu olan restoran işletmecisi Oğuz Çavuş (19) da "Şahsı çok tanımıyorduk, Halis Abim gariban dedi. Ben lokantadan her akşam yemeğini verdim, yeri geldi cebine para koydum. Böyle bir şey yapacağını sanmıyordum. İnşallah en kısa zamanda eşyalar bulunur" dedi.
Öte yandan hırsızlık anına ilişkin görüntülerde ise şüphelilerin iş yerinden çıkardıkları eşyaları kamyonete yüklediği görüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Kemal ERBEN
2022-09-03 12:11:18

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