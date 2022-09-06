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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çay ocağından 50 bin liralık hırsızlığın şüphelisi çalışan çıktı

DHA

Çay ocağından 50 bin liralık hırsızlığın şüphelisi çalışan çıktı


Kemal ERBEN/ISPARTA, (DHA)-ISPARTA'da çay ocağından çalınan 50 bin TL değerindeki malzemelerin çoğu, polisin operasyonu ile ele geçirildi. Şüphelilerden birinin çalışanı C.Ö.K. olduğunu ancak bulunamadığını belirten Halis Karabulut (51), malzemelerini teslim aldıktan sonra polise teşekkür etti.
Pirimehmet Mahallesi'ndeki iş hanında çay ocağı işleten Halis Karabulut, 29 Ağustos'ta iş yerinin soyulduğunu görüp, polise haber verdi. İhbarla gelen polis, Karabulut'un ifadesine başvurdu ve güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. İncelemede, 1 gün önce saat 21.30 sıralarında çay ocağına gelen 1'i kadın 3 kişinin içerideki malzemeleri kamyonete yükleyip, götürdüğü belirlendi. Çalınan malzemelerin değerinin 50 bin TL olduğu bildirildi. Halis Karabulut, şüphelilerden birinin yanında çalışan C.Ö.K. olduğunu tespit etti. Bir şüphelinin de nakliye işi uğraştığını değerlendiren polis, malzemelerin taşındığı evi belirledi. Ekipler, 4 Eylül'de eve operasyon düzenledi, çalınan malzemelerin çoğu bulundu. Evdeki 3 kişi gözaltına alınırken, şüpheli C.Ö.K. aranıyor.
POLİSLERE TEŞEKKÜR ETTİ
Televizyon ve telsizler hariç çalınan eşyalarını dün teslim alan Halis Karabulut, "Isparta emniyeti çok seri bir şekilde çalıştı. Malzemelerimizi buldu ve getirdi. Çok teşekkür ediyorum, burada büyük bir emek var. Hepsinden Allah razı olsun. Allah hiçbir devleti ve halkı devletsiz, otoritesiz, polissiz, askersiz bırakmasın. Ortalık kötü niyetli insanların eline geçerse; bu ülkede yaşanmaz. Ülkeyi ayakta tutan polistir, devlettir, askerdir. Hepsine çok teşekkür ediyorum, emeklerine sağlık" dedi. Şüpheli C.Ö.K.'nin annesiyle karakolda görüştüğünü anlatan Karabulut, "O hırsız şahsın annesi 'Benim çocuğumu affet' diye bir şeyler söyledi, affetmeyeceğim. Bu bir soygun veya hırsızlık değil; bu resmen yağmadır" diye konuştu. Karabulut, şüphelilerin gereken cezayı çekmelerini istedi. Olay ile soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Kemal ERBEN
2022-09-06 12:23:20

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