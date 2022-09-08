Esnaf, Bakan Nebati'den 5 liralık madeni para istedi (2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Esnaf, Bakan Nebati'den 5 liralık madeni para istedi (2)

DHA

Esnaf, Bakan Nebati'den 5 liralık madeni para istedi (2)


'DEPOLARIMIZ GAZ DOLU'
Bir dizi ziyarette bulunmak üzere Isparta´ya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Isparta Ekonomi Kampüsü´nde Ispartalı iş insanları ile yaptığı toplantının ardından AK Parti İl Başkanlığı binasına geldi. Bakan Nebati, toplantı salonunda kendisini bekleyen partililere hitap etti. İl Başkanı Osman Zabun´un selamlama konuşmasının ardından söz alan Bakan Nebati, dünyanın çok kötü bir dönemden geçtiğini belirterek, "Gerçekten şu an dünya çok kötü bir dönemden geçiyor. Bir yandan enerji diğer yandan gıda krizleri yaşayan ülkeler var. Bizim enerji sıkıntımız yok. Depolarımız gaz dolu. Bu yıl ülkemizde tarım ürünlerimiz oldukça bereketliydi ve bunları hemen TMO vasıtasıyla yüksek fiyat vererek satın alıp silolarımızı neredeyse doldurduk. Avrupa ülkelerinde arz karşılanamıyor. Bizim tek sıkıntımız fiyatların yüksek olması. Onu da devlet olarak elimizden geldiğince asgari seviyede tutmaya çalışıyoruz" dedi.
'RAHAT OLUN'
Geçen yıl 150 milyar lira, bu yıl ise 251 milyar lira vergiden vazgeçtiklerini aktaran Bakan Nebati, "Dar gelirli vatandaşlarımızı, memurları, işçileri rahatlatacak önlemleri aldık. Yeni tedbirlerimiz de yolda. Bir tarafta dar gelirlilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile yaptığımız çalışmaları son haliyle kabineye sunduğumuzda kararlar neticesinde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanacak paketler ve buna benzer paketlerle dar gelirlileri rahatlatacak tedbirleri alıyoruz. Adımlar atıyoruz atmaya devam edeceğiz, talepleri dinliyoruz, talepleri karşılamaya devam edeceğiz. Rahat olun" diye konuştu.
'KENDİLERİNİ DARI AMBARINDA ZANNEDEN TAVUKLARA DÖNDÜLER'
4 yıldır ülkede herkesin seçim yaygarası yaptığını kaydeden Bakan Nebati, şöyle dedi:
"Bir sebepten dolayı. Yatırımcı dışarıdan gelmesin, kimse iş yapmasın. Sürekli erken seçim yaygarası ile ülke ekonomisini kilitlemeye çalışanlar, bir tarafta hayal kırıklığına uğrarken öbür tarafta da önümüzdeki yıl haziran ayında yapılacak, zamanında yapılacak seçimlerde hala kendilerine bir aday dahi üretmemiş durumdayken şu anda da birbirleriyle kavga ediyorlar. Ama bizim adayımız kim? Recep Tayyip Erdoğan. Ben her gittiğim teşkilatta bu örneği veriyorum. O bir pehlivan. Geleni eziyor, gideni deviriyor, yeniyor. Mindere çıkmış, `neredesin´ diyor, bekliyor. Biri yarım ağızla `ben varım´ diyor. Öbürü yarım ağızla `sen olmamalısın´ diyor, bir başkası `ben senin ortağınım ama ortak olduğumu belli etme´ diyor. Öbürü diyor ki `sen benim ortağımsın ama görmezlikten gel´ diyor. Ne dediklerini anlayan var mı? Yok. 4 senedir erken seçim, erken seçim. Erken seçim yok. Kim dedi? Kendilerini darı ambarında zanneden tavuklara döndüler. Hiç kusura bakmayın 2023 Haziran'ında AK Parti tekrar Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde iktidar. Bundan eminiz, biz sağlamız."
'ÜLKENİN YOLUNU ÇİZİYORUZ'
"Rahat olun ve aralık ayından itibaren enflasyonu aşağı inmiş şekilde götüreceğiz" diyen Bakan Nebati, "Alnımız ak bir şekilde ülkede 20 yılda şunlar, şunlar, şunlar yapıldı. Bundan sonra da bunlar yapılacak. Rahat olun. Bundan dolayı alt yapısı tamamlanmış bundan sonraki de ekonomik alt yapısı tamamlanmış daha çok ileri teknolojisi, mega endüstri bölgeleri oluşturulmuş, ileri teknoloji ürünleri ile ve savunma alanındaki müthiş sıçrayış ile devam edecek bir ülkenin yolunu çiziyoruz. Sizler sessizce dua ederek, koşturarak emek sarfederek bu yolda ilerleyeceksiniz. Allah yar ve yardımcımız olsun" dedi.
Bakan Nureddin Nebati, program sonrası belediyeye ait Kirazlıdere Sosyal Tesisleri´nde düzenlenen yemeğin ardından kentten ayrıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Isparta Nurettin ARKANAli ÇEVİKBAŞ
2022-09-08 20:11:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Esnaf, Bakan Nebati'den 5 liralık madeni para istedi
YEREL HABERLER Esnaf, Bakan Nebati'den 5 liralık madeni para istedi
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Isparta'da ziyaretlerde bulundu
YEREL HABERLER Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Isparta'da ...
Isparta'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 109 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Isparta'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 109 kişi ...
Isparta'da yeni sosyal tesisler inşa ediliyor
YEREL HABERLER Isparta'da yeni sosyal tesisler inşa ediliyor
Isparta Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Isparta Ticaret Borsası
Isparta'da dini nikahla birlikte yaşadığı hamile kadını öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemi
YEREL HABERLER Isparta'da dini nikahla birlikte yaşadığı hamile ...
7 aylık hamile Raziye´yi `bir erkeğe dikkatli baktığı´ gerekçesiyle öldürmüş
YEREL HABERLER 7 aylık hamile Raziye´yi `bir erkeğe dikkatli ...
Çay ocağından 50 bin liralık hırsızlığın şüphelisi çalışan çıktı
YEREL HABERLER Çay ocağından 50 bin liralık hırsızlığın şüphelisi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.