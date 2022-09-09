Gece kaşıntısı neden olur, nasıl geçer?



Ali ÇEVİKBAŞ/ ISPARTA, (DHA)ISPARTA'nın Keçiborlu ilçesinde, kullandığı TIR ile önündeki TIR'a arkadan çarpan Mehmet Kara (43) ve yanında olan yeğeni Betül Kara (16) hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında KeçiborluDinar yolunda meydana geldi. Mehmet Kara kullandığı 32 PP 128 plakalı, konteyner yüklü TIR ile aynı yönde ilerleyen A.A.K. yönetimindeki 15 NH 375 plakalı TIR'a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Mehmet Kara ile yanındaki yeğeni Betül Kara'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Kara ve yeğeninin cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.

Öte yandan kaza sonrası TIR'lar, çekiciyle yoldan kaldırıldı. Diğer TIR sürücüsü A.A.K. ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ

2022-09-09 13:39:16



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.