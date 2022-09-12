İnek, piknikçilerin masasındakileri yedi



Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA,(DHA)ISPARTA'da 3 kişi piknik yaptığı sırada yanlarına yaklaşan inek, masadaki yiyeceklerden yedi. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Olay, geçen cumartesi günü Gölcük Milli Parkı'nda meydana geldi. Kübra Aykut ve 2 arkadaşı piknik yapmak için parka gitti. Masa hazırlayan piknikçiler, kendilerine doğru bir ineğin yaklaştığını gördü. Masadan kalkıp uzaklaştıklarında ise inek yiyeceklere yöneldi. İnek, yiyeceklerden yedikten sonra sonra uzaklaştı.

O anları cep telefonu kamerasına kaydeden Kübra Aykut, "Sürü halinde inekler vardı. Biri bize doğru yaklaştı. Masaya gelip yiyecek aradı. Ben de o anları cep telefonu ile kaydettim" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ

2022-09-12 13:13:41



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