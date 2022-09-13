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Rabia'nın öldüğü kaza raporunda sürücü 'kusursuz', başıboş köpeklerin saldırısı 'asli etken'

DHA

Rabia'nın öldüğü kaza raporunda sürücü 'kusursuz', başıboş köpeklerin saldırısı 'asli etken'


Nurettin ARKAN/ ISPARTA, (DHA)ISPARTA'da, yürürken duyduğu köpek sesinden korkup yola fırlayan üniversite öğrencisi Rabia Kallı'ya (20) çarpıp yaşamını yitirmesine neden olan sürücü Ahmet Y.'nin tutuksuz yargılandığı davaya devam edildi. Duruşmada, kaza tespit tutanaklarına ilişkin rapor okundu. Raporda ölen Rabia Kallı'nın tali kusurlu, başıboş köpeklerin saldırısı 'asli etken', sürücü Ahmet Y.'nin ise kusursuz olduğu belirtildi. Kallı ailesinin avukatları yeni bir rapor talebinde bulundu, hakim isteği reddetti.
Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Psikoloji bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rabia Kallı, 5 Mart akşamı arkadaşı Hilal Topçu ile İstanbul Caddesi'nde yurda doğru yürürken köpek sesi duyunca korkup yola fırladı. Yoldan geçen Ahmet Y., kullandığı hafif ticari araçla Kallı'ya çarptı. Yaralanan Kallı, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü. Buradaki müdahale sonrası yoğun bakıma alınan Rabia Kallı, bu servisteki tedavisinin 7'nci gününde yaşam savaşını kaybetti. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Ahmet Y. hakkında 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçlamasıyla 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Ahmet Y.'nin tutuksuz yargılandığı davanın görülmesine, bugün Isparta 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tarafların avukatları dışında kimse katılmadı. Geçen haziran ayında yapılan ilk duruşmada alınan ara karar gereği, kaza tespit tutanakları Ankara ATK Trafik İhtisas Dairesi'ne gönderilip rapor alınması istenirken, bugünkü duruşmada raporun geldiği ve sonuç bölümünde olayda ölen Rabia Kallı'nın tali kusurlu, korkmasına neden olan başıboş köpeklerin saldırısı 'asli etken', sürücü Ahmet Y.'nin ise kusursuz olduğu belirtildi.
AVUKATLARDAN İTİRAZ
Kallı ailesinin avukatları, rapora itiraz etti. Hazırlık soruşturması kapsamında alınan raporda Rabia Kallı'nın asli kusurlu, sürücü Ahmet Y.'nin hız yaptığı için tali kusurlu bulunduğu ve her 2 raporun birbiriyle çeliştiğini belirten avukatlar, ATK Üst Kurulu'ndan yeni bir rapor alınması talebinde bulundu. Hakim ise yeniden rapor alınması yönündeki talebi reddedip olayın görgü tanığı ve Rabia'nın arkadaşı Hilal Topçu'nun ifadesinin talimatla alınması için duruşmayı 25 Ekim'e erteledi.
'BELEDİYEYE KARŞI DA DAVA YOLUNA GİDECEĞİZ'
Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan ailenin avukatlarından Ferhat Daşbınar, şöyle dedi:
"Ankara ATK'nin verdiği raporda Rabia'nın korkup kaçmasına neden olan başıboş sokak köpeklerinin saldırısı 'asli etken' olarak gösterilmiştir. Maalesef ülkemizde buna benzer çok sayıda olayla karşılaştık ve canlar yandı. Rabia'nın vefat ettiği aynı gün Antalya'nın Serik ilçesinde de benzer bir olay yaşandı. Böyle durumlar yaşanırken yerel yönetimlerin halen bu konuda hiçbir önlem almadıklarını üzülerek görüyoruz. Bu kapsamda 5199 sayılı kanunu ve 12.05.2016 tarihinde yürürlüğe giren hayvanların korunmasına yönelik yönetmelik uyarınca sorumluluğu olan ve gerçekleşen olayda hizmet kusuru bulunan mezkur belediyeye karşı da dava yoluna gideceğimizi şimdiden belirtmek isterim. Fakat Kallı ailesi ve vekilleri olarak bizim tek amacımız bu davayı kazanmak değildir. Nitekim kazanılacak bir dava elde edilecek maddi ve manevi bir karşılık; hayalleri olan, gençliğinin baharında hayatını kaybeden kardeşimiz Rabia'yı geri getirmeyecektir. Ancak açıklamalarımız biraz dikkate alınabilirse, sahipsiz köpekler meselesinin üzerine gidilebilirse bir daha böyle canlar yanmayacak, annelerin yüreğine ateş düşmeyecektir."
'EMPATİ YAPILMALI'
Özellikle merkezi ve yerel yönetimlerin empati yapıp, elini vicdanına koyarak konuyu düşünmesi gerektiğini vurgulayan Ferhat Daşbınar, "Acaba kendi çocukları, kendi yakını, kardeşi sahipsiz sokak köpeklerinden dolayı vefat etseydi nasıl tepki verirdi sorusuna samimi cevap vererek, bu sorunun üzerine gidilmesini talep ediyorum" diye konuştu.
'KÜÇÜKTÜ, OKUYACAKTI'
Ailenin diğer avukatı Esra Nur Yapıcı da "Çok üzücü bir olay. Ülkemizde bu tür olaylar çok yaşanıyor. Haberlerde görüyoruz. Çok acı bir olay yani gencecik bir kardeşimiz. Küçüktü, okuyacaktı, diyecek kelime bulamıyoruz" dedi.
BELEDİYE ALEYHİNE DAVA AÇACAKLAR
Ailenin avukatları Rabia'nın ölümünde 'asli etken' bulunan sokak köpeklerine ilişkin gerekli önlemleri almadığı gerekçesiyle Isparta Belediyesi aleyhine dava açacaklarını da duyurdu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Nurettin ARKAN
2022-09-13 16:34:02

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