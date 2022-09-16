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Eğirdir Gölü'nde `çevreci tekne´ ile gezinti

DHA

Eğirdir Gölü'nde `çevreci tekne´ ile gezinti


Kemal ERBEN/EĞİRDİR (Isparta), (DHA)EĞİRDİR Gölü'nde yaklaşık 3 yıldır faaliyet gösteren güneş enerjisiyle çalışan elektrikli tekne ilgi görüyor. Dizel motorlu muadillerinin tam tersi bir sessizlikle suyu yararak ilerleyen elektrikli tekneye binenler hem göl turu yapıyor hem de doğanın korunmasına katkı sağlıyor. 12 metrelik teknenin kaptanı Hasan Kuyucu, pandemi döneminde yaklaşık 30 bin kişiyi taşıdıklarını belirtirken, pandemi sonrasında ise bu rakamın ikiye katlandığını söyledi.
Isparta'nın 'CittaslowSakin Şehir' unvanlı Eğirdir ilçesinde bulunan, Türkiye'nin 4´üncü büyük gölü ve 2´inci büyük tatlı su kaynağı olan Eğirdir Gölü'nü görmeye gelenler, belediye tarafından 3 yıl önce yaptırılan ve güneş enerjisiyle çalışan elektrikli tekneyle gezintiye çıkabiliyor. Ziyaretçiler, 12 metrelik ve 60 kişi kapasiteli 'Gölbelde 1' adlı elektrikli tekneye binerek göl turu yaparken, bir yandan da doğanın korunmasına katkı sağlıyor. Tavanında bulunan güneş enerjisi panelleri sayesinde toplanan elektriğin akülerde depolandığı, sonrasında da elektriğin aktarıldığı motorla ilerleyen tekne, dizel motorlu benzerlerinin tam tersi bir sessizlikle suyu yararak gidiyor.
Belediye tarafından işletilen, 2 kaptanın görev yaptığı teknede günübirlik gezintilerin dışında düğün, nişan, doğum günü ve özel organizasyonlar da gerçekleştirilebiliyor. Özel günlerini ölümsüzleştirmek isteyenler güneş enerjisiyle çalışan elektrikli tekneyle göle açılıp, eğleniyor. Bu tür organizasyonlarda tekneye belediye tarafından ayrıca personel de görevlendirilebiliyor.
'MÜZİK DE VAR, KEYİFLİ'
Eğirdir'de üniversite öğrencisi olan İrem Özdaş, "Burada Sağlık Hizmetleri Bölümü'nde çocuk gelişimi okuyorum. Buraya yeni geliyorum, güzel bir yer. Gölü var, gezilebilecek bir yer, güzel manzarası var. Gezilebilecek bir tekne müzik de var, keyifli" dedi.
'18 GÜNEŞ PANELİMİZ VAR'
Elektrikli teknenin kaptanı Hasan Kuyucu, "Tekne 12 metre boyunda ve güneş enerjisiyle çalışıyor. Yukarıda 18 güneş panelimiz var. Güneş olmadığı zaman akşamları 4 saat rahatlıkla gidebiliyor. Dışarıdan elektrikle de kullanabiliyoruz. Rağbet gayet iyi, güzel. Nişan, nikah, evlenme teklifleri yapmak isteyenler de oluyor. Pandemide yaklaşık 30 bin kişiyi taşıdık. Ekstradan pandemiden sonra daha çok rağbet oldu, bu ikiye katlandı. Teknenin çok sakin olduğunu, sessiz olduğunu, rahatlatıcı ve çok ucuz olduğunu söylüyorlar. 1 saatlik gezi kişi başı 15 TL" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Isparta / Eğirdir Kemal ERBEN
2022-09-16 09:37:08

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