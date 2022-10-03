Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye'deki 4 elmadan 1'inin üretildiği Isparta'da hasat başladı

DHA

Türkiye'deki 4 elmadan 1'inin üretildiği Isparta'da hasat başladı


Kemal ERBEN/ ISPARTA, (DHA)TÜRKİYE'nin en önemli elma üretim merkezlerinden Isparta'da, hasat dönemi başladı. Geçen yıl ülke genelindeki 4 elmadan 1'inin üretildiği kentte bu sene hem ürün kalitesi hem de rekoltenin iyi olması, üreticiyi memnun etti.
'Granny Smith', 'yarı bodur', 'starking' ve 'golden' gibi çeşitli türlerde elma üretiminin yapıldığı Isparta'da, Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre, geçen yıl toplam 1 milyon 130 bin 424 ton elma üretimi gerçekleştirildi. TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde 2021 yılında üretilen elma miktarı, 4 milyon 493 bin 264 ton olurken, geçen sene her 4 elmadan 1'i Isparta'da üretildi. Elma yetiştiriciliğinde Türkiye'deki en önemli merkezlerden Isparta'da bu yılki hasat dönemi de başladı. Hasat, yaklaşık 1 ay sürecek. Üreticiler ve sektör temsilcileri, bu yıl özellikle ürün kalitesinin ve rekoltenin yüksek olduğunu söyledi.
EĞİRDİR'DE 400450 TON REKOLTE BEKLENTİSİ
Isparta'nın en fazla elma üretiminin ve ihracatının yapıldığı bölgelerin başında Eğirdir geliyor. Eğirdir Ziraat Odası Başkanı Osman Sarıdoğan, bu yıl Eğirdir'de elma rekoltesinin 400450 ton beklendiğini söyledi. Sarıdoğan, "5 ile 6 TL arasında elma satışları oluyor. Sanayi tipi elma şu anda 2 lira 20 kuruş. Bu sene Eğirdir'deki elmalarda kırmızı leke, dolu, kara leke ve pas olmaması üreticimizin yüzünü güldürüyor" dedi.
'HERKES ELMASINI ÖVER DE BİZİMKİ BAŞKA'
Elma üreticisi Hasan Takır ise "Hasat güzel maşallah, bir sıkıntımız yok, ihracat olursa daha güzel olur. Aşağı yukarı 30 ton elmam çıkacak. Allah olmayanlara da versin, biz memnunuz. Eğirdir'in elması 'scarlet' tipi, bunun üstü çeşitlerimiz de var tabi. 'Granny Smith', 'yarı bodur', 'golden' var. Lezzet bakımından, aroma bakımından, sululuk bakımından Eğirdir elması hakikaten anılır. Herkes elmasını över de bizimki başkadır. O da iki göl arası olduğu için sirkülasyon olduğu için Eğirdir elmasının sulu bir yanı var" diye konuştu.
Bahçe sahibinin kardeşi Yaşar Takır, "Elmanın kötü gittiği dönemler oldu, dolu da vurdu sonra iç kurdu da olduğunu gördük. Yani şükür bu sene gerçekten çok güzel, kalite yönünden, verim yönünden, pazar yönünden. Bu sene ucuz da olsa elma gidiyor. En düşük 44,5 TL'den başlıyor. İlk etaplarda 6'ya kadar alındı" dedi.
Isparta'da üniversite öğrencisi Zehra Takır, boş vakitlerinde babası Hasan Takır'a elma toplamada yardım ettiğini belirterek, "Eğirdir elması bence dünyada birinci. Arkadaşlarıma götürüyorum hepsi çok beğeniyor, çok seviyor, istiyor" diye konuştu.
'FİYATLAR BU SENE İYİ'
Elma üreticisi olan Eğirdir Şoförler Odası Başkanı Ahmet Takır da "Herhangi bir sıkıntı yok. Dolu, kara leke bir şey yok. Gayet güzel, fiyatlar da bu sene iyi. İhracatla alakalı bu yıl ciddi güzel gelişmeler var. Fiyatlar 5-6 TL bandında geziyor" dedi.
Bahçede elma toplayan işçi Ayşegül Şenyiğit, "Elma toplamayla seçmeyle hasat zamanı geçiyor. Eğirdir elması kaliteli, bence bir numara" diye konuştu.
Elma işçisi Mehmet Bildirici de "Bir an önce toplanması ve ağacından inmesi lazım ki kaldığı zaman güneş yanığı olur veya tadını bozar, elmalar yumuşamaya başlar. Tam zamanında toplanması ve ağaçtan indirilmesi gerekiyor. Biz de bu amaçla hem yardım etmek hem de maddi manevi yardımcı olmak amacıyla buraya geldik" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Isparta Kemal ERBEN
2022-10-03 10:11:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

GÜNCELLEME - Isparta'da kocasının tabancayla ateş ettiği kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Isparta'da kocasının tabancayla ateş ...
Tartıştığı eşini tabancayla öldürdü
YEREL HABERLER Tartıştığı eşini tabancayla öldürdü
Isparta'da kamyonun altında kalan kişi öldü
YEREL HABERLER Isparta'da kamyonun altında kalan kişi öldü
Isparta'da kocasının tabancayla ateş ettiği kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Isparta'da kocasının tabancayla ateş ettiği kadın ...
Isparta'da çıkan ev yangınında bir kişi dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Isparta'da çıkan ev yangınında bir kişi dumandan ...
Isparta Ticaret ve Sanayi Odasının yeni başkanı Metin Çelik oldu
YEREL HABERLER Isparta Ticaret ve Sanayi Odasının yeni başkanı Metin ...
Isparta Ticaret Borsasının yeni başkanı Hüdai Şahin oldu
YEREL HABERLER Isparta Ticaret Borsasının yeni başkanı Hüdai Şahin ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.