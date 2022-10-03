Yadigar'ı tabancayla öldürüp kaçan eşi yakalandı (2)

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TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Isparta'da tartıştığı eşi Yadigar Işık'ı (40) tabancayla öldürdükten sonra kaçarken Isparta-Eğirdir karayolunda jandarma ekipleri tarafından yakalanan Sezer Işık (38), ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı. (DHA)Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ

2022-10-03 19:04:16



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