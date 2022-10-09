Isparta 32 Spor- Menemen Futbol Kulübü: 0-0

Nurettin ARKAN / ISPARTA, (DHA)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele veren Isparta 32 Spor sahasında Menemen Futbol Kulübü ile 0-0 berabere kaldı.TFF 2´nci Lig 9´uncu hafta maçında Isparta 32 Spor ile Menemen Futbol Kulübü Isparta Atatürk Stadyumu´nda karşı karşıya geldi. İlk yarısı ve ikinci yarısı karşılıklı ataklarla geçen maçta iki ekipte gol bulamayınca mücadele başladığı gibi 0-0 beraberlikle sona erdi. Puanını 10'a yükselten Isparta 32 Spor, gelecek haftayı BAY geçirecek.DHA-Spor Türkiye-Isparta Nurettin Arkan
2022-10-09 23:50:53
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