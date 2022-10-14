Eğirdir Gölü'nde cesedi bulunan Selcan, limanda tek başına dolaşmış



Kemal ERBEN/ ISPARTA, (DHA)ISPARTA'da, Eğirdir Gölü'nde bulunan kadın cesedinin, Selcan Kukulu'ya (20) ait olduğu belirlendi. Güvenlik kamerası görüntülerinden Kukulu'nun, yalnız başına liman mevkisinde dolaştığı tespit edilirken, intihar ihtimali değerlendiriliyor.

Balıkçılık yapan Güven Taşan, dün saat 14.00 sıralarında ağlarını toplarken, Eğirdir Gölü limanı açıklarında su yüzeyinde kadın cesedi olduğunu fark edip, polise haber verdi. İhbarla olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tekneyle bölgeye giden ekipler, kadına ait cansız bedeni sudan çıkardı. Savcının incelemesinin ardından cansız beden, balıkçıların da yardımıyla Eğirdir Limanı'na getirildi. Ambulansla morga götürülen ceset, otopsi ve kimlik tespiti için Isparta'ya gönderildi. Olayla ilgili yürütülen geniş kapsamlı soruşturmada cansız bedenin, Selcan Kukulu'ya ait olduğu belirlendi. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, Kukulu'nun tek başına liman mevkisinde dolaştığını tespit etti. İntihar etmiş olabileceği değerlendirilen Kukulu'nun cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Akdoğan köyünde toprağa verilecek Selcan Kukulu'nun kesin ölüm nedeni, otopsi sonucuyla belli olacak. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Kemal ERBEN

2022-10-14 12:32:40



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