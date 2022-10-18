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Okuldaki etkinlikte 6 yaşındaki öğrencinin üzerine kaynar su döküldü

DHA

Okuldaki etkinlikte 6 yaşındaki öğrencinin üzerine kaynar su döküldü


Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)-ISPARTA'da, bir ilkokulun ana sınıfındaki turşu hazırlama etkinliği sırasında Mehmet Ali Sarpdağ (6), üzerine sıcak su dökülmesi sonucu yandı. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun vücudunda 2'nci derece yanıklar oluştuğu belirtildi.  
Olay, dün Kamile Gürkan İlkokulu'ndaki ana sınıfında meydana geldi. Öğrencilere günlük yaşam becerileri kazandırmak için yapılan turşu hazırlama etkinliğinde, iddiaya göre, öğretmenin elindeki sıcak su dolu sürahinin sapı koptu. Bu sırada sıcak su, Mehmet Ali Sarpdağ'ın üzerine döküldü. Sarpdağ, çağrılan ambulansla önce Isparta Şehir Hastanesi'ne, ardından Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan Sarpdağ'ın vücudunda 2'nci derece yanıklar oluştuğu belirlendi.
'10 GÜN KADAR TEDAVİMİZ DEVAM EDECEK'
Eşinin kendisine haber verdiğini belirten baba Bayram Sarpdağ, "Hastaneye geldim, fenalaştım. Okulda turşu yapacaklarmış. Sıcak su bulunan sürahinin sapı kopmuş, çocuğun üzerine devrilmiş. Çocuk da o an masadaymış. Okula gidemedik, öğrenemedik" dedi.
Çocuğun tedavisini yapan Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı'ndan Dr. Yeliz Kart, hastanın genel durumunun iyi olduğunu belirtti. Mehmet Ali Sarpdağ'ın gövdesi ile kol ve bacaklarında 2'nci derece yanık olduğunu ifade eden Dr. Kart, "Hastamıza şu an sıvı tedavisi uyguluyor ve ağrı kesiciler veriyoruz. Geri kalan pansumanlarını ameliyathanede yapacağız. 10 gün kadar tedavimiz devam edecek" diye konuştu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ
2022-10-18 16:51:25

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