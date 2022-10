Isparta'daki köy okulunda sadece 2 öğrenci eğitim görüyor

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)ISPARTA merkeze 25 kilometre uzaklıktaki Güneyce köyündeki ilkokulda sadece 2 öğrenci ile eğitimöğretim yapılıyor. Biri 1'inci, diğeri 4'üncü sınıf öğrencisi olan Fatma Gülsüm Yavuz ile Nisanur Karaboğa, birleştirilmiş sınıf modeli ile okulda ders görüyor.

Kentin Güneyce köyünde, halkın çoğunluğu hayvancılık ve tarım ile uğraşıyor. Yıllar geçtikçe çeşitli nedenlerle, başta genç nüfus olmak üzere köyde yaşayanların sayısı azaldı, 330´a kadar düştü. 1970'li yıllara dayanan tek katlı ve tek sınıflı Güneyce İlkokulu'nda da öğrenci sayısı, her geçen gün azaldı. Son olarak okulda 20222023 eğitim-öğretim yılına 2 öğrenci ile başlandı. Bu yıl okula başlayan Fatma Gülsüm Yavuz ile 4'üncü sınıf öğrencisi Nisanur Karaboğa, aynı sınıfta birlikte ders görüyor. Girişine '1-A' ve '4-A' yazılı tek sınıfta, yan yana konulan 2 sırada oturan Fatma Gülsüm ve Nisanur, köye atanan ilkokul öğretmeni ile ders yapıyor. Teneffüslerde ise bahçedeki oyun parkında oynayan Fatma Gülsüm ve Nisanur, okula beraber gelip, gidiyor.

'EN SON 2 ÖĞRENCİYE DÜŞTÜK'

Güneyce köyü muhtarı Yaşar Korkmaz, daha önceleri 100'e yakın öğrencinin bulunduğu okulda, şu anda 2 kişi ile eğitimin devam ettiğini söyledi. Devletin 1 öğrenci olsa bile köyde okul açtığını söyleyen Korkmaz, "Bunun için mutlu ve gururluyuz. Devletimiz her zaman milletinin yanında. Bir öğretmenimiz ve okulda bir de görevli personelimiz var. Eğitimöğretim yılı başlamadan okulumuzun badanası ve tamiratları yapıldı" dedi.

Köyde eğitim ve öğretimin hep devam etmesini isteyen Korkmaz, "Şu anda biri 1'inci sınıf ve diğeri 4'üncü sınıf öğrencimiz var. Aslında okul açılmasına yakın 5 öğrenci vardı. Ancak 3 kardeş annelerinin vefatı nedeniyle Isparta merkeze götürüldü. Böylece en son 2 öğrenciye düştük. İnşallah gelecek yıla 2 öğrencimiz daha okula başlayacak. Devamını sürdürürüz. Devletimize de bu konuda teşekkür ederiz" diye konuştu.

'HER İMKANDAN FAYDALANIYORLAR'

Köydeki öğrencilerin şehirdekiler ile aynı imkana sahip olduğunu vurgulayan Korkmaz, köyde ortaokul ve lise öğrencilerinin de bulunduğunu ancak onların taşımalı eğitimle merkeze gittiklerini sözlerine ekledi. Korkmaz, Isparta Valisi Aydın Baruş'un da köyü ziyaret ettiğini belirterek, öğrencilerle sohbet ettiğini, ihtiyaçlar konusunda talimat verdiğini söyledi.

Muhtar Yaşar Korkmaz, okulda İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce Köy Yaşam Merkezi'nin de kurulduğunu, halkın katılımıyla etkinlikler yapıldığını aktardı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ

