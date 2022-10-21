Yaya geçidinde otomobil çarpan üniversiteli Aygül, yaralandı

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Kemal ERBEN/EĞİRDİR (Isparta), (DHA)-ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencisi Aygül Doğan (19), otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Genç kız tedaviye alınırken, sürücü ifadesi için polis merkezine götürüldü

Kaza, saat 08.00 sıralarında Menderes Mahallesi KYK Yurdu karşısında meydana geldi. Eğirdir Meslek Yüksek Okulu öğrencisi Aygül Doğan, okuluna gitmek kaldığı yurttan çıktı. Durağa gitmek için yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Aygül Doğan'a, Tugay D. idaresindeki 35 AED 935 plakalı otomobil çarptı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Doğan'ı Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'ne kaldırdı. Burnu ile vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Doğan, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Turizm İşletmeciliği Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Aygül Doğan'ın tedavisi sürüyor. Tugay D. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta / Eğirdir Kemal ERBEN

2022-10-21 12:04:14



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