Yolcu otobüsü ile minibüsün çarpıştığı kaza anı kamerada; 2 yaralı

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Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)ISPARTA´da yolcu otobüsü ile minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza Isparta-Eğirdir karayolu Büyükgökçeli Kavşağı'nda meydana geldi. Kamil Usta'nın kullandığı 16 SPP 63 plakalı yolcu otobüsü ile Salih Mutlucan yönetimindeki 32 HC 256 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada minibüs sürücüsü Salih Mutlucan ile eşi Fatma Mutlucan yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerinde 112 Acil Servis, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan minibüs çekici yardımıyla olay yerinden götürüldü.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kaza ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde seyir halindeki yolcu otobüsünün, aynı istikametteki minibüsün ana yola çıkmaya çalıştığı sırada çarpışmaları yer alıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ

2022-10-23 19:41:16



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