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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yavru sincaplara, köpek Zeyna annelik yapıyor

DHA

Yavru sincaplara, köpek Zeyna annelik yapıyor


Nurettin ARKAN/YALVAÇ (Isparta), (DHA)ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde yuva kurdukları ağacın kesilmesi üzerine annelerinden ayrı kalan 3 yavru sincaba, 15 gün önce 6 yavru dünyaya getiren Zeyna adlı köpek annelik yapıyor. Zeyna, sincapları yavruları gibi yalayıp, emziriyor.
Yalvaç'a bağlı Hisarardı köyünde oturan Hasan Ali Erdal, 9 Ekim günü bahçesindeki kuru ağaçları kestirdi. Bu sırada kesilen ağaçlardan birinin kovuğundaki 3 yavru sincabı fark eden Erdal, annelerinin gelmesini bekledi. Anne yuvaya dönmeyince Erdal, 3 yavruyu soğuktan korumak için evine götürdü. Erdal, 2 yıldır evinde baktığı kısa süre önce 6 yavru dünyaya getiren Zeyna adlı köpeğin sincap yavrularını yalayarak sakinleştirmeye çalıştığını fark etti. Bir süre sonra Zeyna'nın yavru sincapları emzirip karnını doyurduğunu gören Erdal, büyük şaşkınlık yaşadı. Zeyna, kendi yavrularının yanı sıra sincaplara da annelik yapmayı sürdürdü.
'SICAK ORTAM OLUŞTURDUK'
3 yavruya evde bakmaya devam eden Hasan Ali Erdal, anne sincabın yuvaya dönmesini beklediklerini dile getirdi. Hasan Ali Erdal'ın oğlu Burak Erdal ise "Kuru ağaçların temizliğini yapıyorduk. O sırada bir ağaç kestik, içinde sincap yavrularını fark ettik. 1 gün anne sincabın yuvaya gelmesini bekledik. Anne sincap gelmeyince yavrular acıktı. Daha sonra yavrular için sıcak ortam oluşturduk. İnternetten nasıl besleyeceğimizi araştırırken 15 gün önce doğum yapan köpeğimiz Zeyna, yavrulara şefkat gösterdi. Yavrusu gibi yalayıp emzirdi. Çok şaşırdık" diye konuştu.
Hasan Ali Erdal'ın torunu Mehmet Ali Erdal ise anne sincabın yuvaya gelmemesi halinde yetkililere haber verip, sağlıklı şekilde doğaya salınmasını isteyeceklerini söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Isparta / Yalvaç Nurettin ARKAN
2022-10-26 10:08:20

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